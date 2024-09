Vụ chồng rủ 72 người lạ cưỡng hiếp vợ gây rúng động nước Pháp

Người chồng 71 tuổi đã chuốc thuốc để vợ ngủ say rồi rủ hàng chục đàn ông khác tới nhà cưỡng hiếp nạn nhân suốt một thập kỷ.

Giới chức trách hy vọng rằng phiên tòa ở Avignon sẽ thu hút sự chú ý đến việc sử dụng ma túy để "săn" phụ nữ, đồng thời làm sáng tỏ quy mô rộng lớn của những kẻ săn mồi. Ảnh: EBU.

Trong nhiều năm, người vợ bị rụng tóc và sụt cân nặng. Bà bắt đầu quên cả ngày tháng, đôi khi rơi vào trạng thái như đang mơ ngủ. Con cái và bạn bè lo lắng rằng bà bị Alzheimer.

Nhưng vào cuối năm 2020, sau khi bị triệu tập đến đồn cảnh sát ở miền Nam nước Pháp, người vợ biết được sự thật kinh hoàng phía sau những vấn đề sức khỏe của mình.

Dominique Pelicot, 71 tuổi, bị cáo buộc chuốc thuốc vợ và mời hàng chục người lạ đến cưỡng hiếp nạn nhân tại nhà riêng trong gần một thập kỷ. Ảnh: NYP.

Người chồng chung sống 50 năm của bà, ông Dominique Pelicot, đã nghiền thuốc vào thức ăn và đồ uống để khiến vợ ngủ say. Cảnh sát cho biết ông chồng sau đó dẫn hàng chục người đàn ông vào nhà để quay phim cảnh họ cưỡng hiếp người vợ. Vụ án lạm dụng kéo dài gần một thập kỷ.

Thông qua hình ảnh, video và tin nhắn trực tuyến của người đàn ông này, cảnh sát đã dành 2 năm tiếp theo để xác định và buộc tội những nghi phạm khác.

Ngày 2/9, 51 người đàn ông, bao gồm cả Pelicot, đã ra hầu tòa tại Avignon trong vụ án gây chấn động nước Pháp. Vụ việc làm nổi bật vấn nạn sử dụng ma túy để xâm hại tình dục và nền văn hóa rộng lớn hơn mà những tội ác tương tự có thể diễn ra.

Vụ án chấn động nước Pháp

Những người đàn ông bị cáo buộc hiếp dâm xuất thân từ nhiều tầng lớp lao động và trung lưu của xã hội Pháp: tài xế xe tải, binh lính, thợ mộc và công nhân thương mại, một cai ngục, một y tá, một chuyên gia công nghệ thông tin làm việc cho ngân hàng, một nhà báo địa phương. Họ ở độ tuổi từ 26 đến 74. Nhiều người đã có con và đang trong mối quan hệ vợ chồng.

Hầu hết nghi phạm bị buộc tội cưỡng hiếp nạn nhân một lần. Một số ít bị buộc tội quay lại tới 6 lần để cưỡng hiếp bà.

Nạn nhân, bà Gisèle, đã ly dị chồng và đổi họ sau khi chồng bị bắt, hiện ngoài 70 tuổi.

Khi cảnh sát cho Gisèle xem một số bức ảnh được chồng bà phân loại và lưu trữ cẩn thận, bà bị sốc nặng. Ảnh: Backgrid.

Béatrice Zavarro, luật sư của người chồng, cho biết kể từ khi bị bắt, Pelicot (hiện 71 tuổi) luôn tự nhận mình có tội. "Ông ấy hoàn toàn không phản đối tội danh của mình", luật sư nói.

Các bị cáo khác đã phủ nhận cáo buộc hiếp dâm, một số cho rằng họ đã được sự cho phép của người chồng và nghĩ rằng như vậy là đủ, trong khi những người khác tuyên bố họ tin rằng nạn nhân đã đồng ý cho chuốc thuốc.

Khi cảnh sát cho Gisèle xem một số bức ảnh được chồng bà phân loại và lưu trữ cẩn thận, bà bị sốc nặng.

Bà và chồng đã ở bên nhau từ khi 18 tuổi. Bà miêu tả với cảnh sát rằng chồng là một người chu đáo và ân cần.

Bà không nhớ mình bị ông ta hay những người đàn ông khác cưỡng hiếp, chỉ nhớ có một người mà bà kể với cảnh sát là hàng xóm trong thị trấn.

Luật sư Antoine Camus của người vợ cho biết lần đầu tiên bà chứng kiến ​​mình bị cưỡng hiếp một cách có ý thức là tại phòng xử án, khi các đoạn băng ghi hình được phát làm bằng chứng.

Phiên tòa diễn ra vào thời điểm mà việc xử lý các tội phạm tình dục ở Pháp đang được xem xét kỹ lưỡng hơn.

Hiếp dâm được định nghĩa trong luật của Pháp là "hành vi xâm nhập tình dục" được thực hiện "bằng bạo lực, cưỡng ép, đe dọa hoặc bất ngờ". Một số nhà lập pháp theo chủ nghĩa nữ quyền muốn sửa đổi cách diễn đạt đó để nói rõ ràng rằng quan hệ tình dục mà không có sự đồng thuận là hiếp dâm, rằng sự đồng thuận có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào, và sự đồng thuận không thể tồn tại nếu hành vi tấn công tình dục được thực hiện "bằng cách lạm dụng làm suy yếu khả năng phán đoán của người khác".

"Có một sự ngây thơ nào đó về chủ đề những kẻ săn mồi ở Pháp, một sự phủ nhận nào đó", Sandrine Josso, một nhà lập pháp đã lãnh đạo ủy ban quốc hội điều tra cái mà ở Pháp gọi là "sự khuất phục bằng hóa chất" - hành vi chuốc thuốc người khác với mục đích xấu.

Josso đã thành lập ủy ban này sau khi chính bà trở thành nạn nhân của một vụ chuốc thuốc vào năm ngoái. Một thượng nghị sĩ đang bị điều tra về cáo buộc đã bỏ thuốc lắc vào rượu Champagne của bà.

Bà Josso hy vọng rằng phiên tòa ở Avignon sẽ thu hút sự chú ý đến việc sử dụng ma túy để "săn" phụ nữ, đồng thời làm sáng tỏ quy mô rộng lớn của những kẻ săn mồi. "Họ có thể là hàng xóm của bạn", bà nói.

"Tôi không còn gọi ông là bố"

Pelicot là một thợ điện được đào tạo bài bản, một doanh nhân và một người đam mê xe đạp.

Đứa con thứ hai và cũng là con gái duy nhất của Pelicot, Caroline Darian (bút danh của cô) đã mô tả cha mình là một người ấm áp và luôn hiện diện trong cuốn sách xuất bản năm 2022 có tựa đề "And I Stopped Calling You Papa" (tạm dịch: Và tôi đã ngừng gọi ông là bố).

Caroline Darian đã cố gắng biến chấn thương gia đình mình thành hành động, thành lập một hiệp hội phi lợi nhuận mang tên "Don't Put Me to Sleep" (tạm dịch: Đừng chuốc tôi ngủ say) để công khai về những nguy hiểm của tội phạm do ma túy.

Cô viết trong cuốn sách rằng cha là người lái xe đưa cô đến trường, đón cô về sau những bữa tiệc muộn, động viên và an ủi cô. Mẹ cô là trụ cột gia đình, làm quản lý tại một công ty ở khu vực Paris trong 20 năm.

Caroline Darian cũng trở thành nạn nhân bị cha mình phát tán ảnh nhạy cảm. Ảnh: Patrick Gaillardin.

Khi Gisèle nghỉ hưu, họ chuyển đến một ngôi nhà có khu vườn lớn và hồ bơi ở Mazan, một thị trấn nhỏ ở phía đông bắc Avignon. Cặp đôi thường xuyên tiếp đón 3 đứa con và cháu của họ trong kỳ nghỉ hè xen kẽ với những bữa tối muộn trên sân thượng, nơi gia đình tranh luận, tổ chức các cuộc thi khiêu vũ và chơi Trivial Pursuit.

"Tôi nghĩ chúng tôi hạnh phúc. Tôi tưởng bố mẹ tôi cũng vậy", người con gái viết.

Không ai trong số họ có bất kỳ nghi ngờ nào.

Cho tới năm 2020, 3 người phụ nữ đã báo cảnh sát về việc ông Pelicot cố gắng sử dụng máy ảnh để quay video dưới váy của họ trong một cửa hàng tạp hóa, và ông ta bị bắt.

Cảnh sát tịch thu hai điện thoại di động, hai máy ảnh và các thiết bị điện tử, bao gồm cả máy tính xách tay, trước khi cho ông ta tại ngoại.

Trên các thiết bị, cảnh sát tìm thấy 300 bức ảnh và một đoạn video về một người phụ nữ bất tỉnh bị nhiều người tấn công tình dục. Cảnh sát cũng phát hiện tin nhắn Skype trong đó người đàn ông khoe khoang về việc chuốc thuốc mê vợ mình và mời những đàn ông khác tham gia quan hệ tình dục với vợ trong khi bà bất tỉnh.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm thấy hơn 20.000 video và ảnh, nhiều trong số đó được ghi ngày tháng và dán nhãn, trong một thư mục điện tử có tiêu đề "abuse" (lạm dụng). Dòng thời gian tệp tin được xây dựng bắt đầu vào năm 2011.

Sau khi xem qua khoảng 20.000 hình ảnh kỹ thuật số, cảnh sát đã đếm được 92 vụ hiếp dâm do 72 người đàn ông thực hiện, trong số đó có 51 vụ đã được xác định chính thức.

Hai tháng sau lần bắt giữ đầu tiên, Pelicot lại bị bắt và bị buộc tội hiếp dâm nghiêm trọng, chuốc thuốc và một loạt các tội danh lạm dụng tình dục.

Ông cũng bị cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư của vợ, con gái và hai con dâu vì nghi ngờ ghi lại bất hợp pháp và đôi khi phát tán ảnh riêng tư của họ.

Nếu bị kết tội, ông ta có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.

Góc tối rùng rợn về xã hội Pháp

Trong các cuộc phỏng vấn với cảnh sát, các chi tiết được đưa vào bản tóm tắt vụ án của thẩm phán điều tra, Pelicot cho biết ông bắt đầu chuốc thuốc vợ để có thể làm những điều mong muốn với bà, là những thứ mà bà thường từ chối. Sau đó, ông bắt đầu mời những người khác tham gia. Ông cho biết ông không bao giờ đặt ra yêu cầu hoặc nhận tiền.

Theo báo cáo của thẩm phán điều tra, ông đã gặp phần lớn những người đàn ông này trong một phòng chat trên một trang web tiếng Pháp khét tiếng, không được kiểm duyệt, có liên quan đến hơn 23.000 vụ án của cảnh sát chỉ tính riêng ở Pháp từ năm 2021 đến năm 2024. Cuối cùng, trang web này đã bị đóng cửa và chủ sở hữu bị bắt vào tháng 6 sau 18 tháng điều tra trên khắp châu Âu.

Phòng chat mà hầu hết đàn ông gặp ông Pelicot được gọi là "a son insu", có nghĩa là "họ không biết".

Trong nhiều năm, Pelico đã xây dựng các quy tắc cho những đàn ông đến thăm nhà để đảm bảo rằng vợ ông không thức giấc: không hút thuốc hoặc dùng nước hoa; cởi đồ trong bếp; để tay ấm dưới vòi nước nóng hoặc trên lò sưởi, để cái tay lạnh của họ không làm bà giật mình. Vào cuối mỗi đêm, ông ta vệ sinh cơ thể vợ mình.

Trong số 83 nghi phạm, cảnh sát đã xác định và buộc tội 50 người.

Chỉ có một người đàn ông không bị buộc tội hiếp dâm, tấn công hoặc cố gắng hiếp dâm vợ của Pelicot. Thay vào đó, ông ta bị buộc tội làm theo cùng một biện pháp là chuốc thuốc vợ mình để cưỡng hiếp bà ấy. Pelicot cũng bị buộc tội cưỡng hiếp vợ của người đàn ông đó trong khi bà bị chuốc thuốc.

5 người đàn ông trong số đó cũng phải đối mặt với cáo buộc tàng trữ hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em.

Pelicot cũng đang bị điều tra về tội hiếp dâm và giết một phụ nữ 23 tuổi vào năm 1991 và tội cố ý hiếp dâm một cô gái 19 tuổi vào năm 1999.

Theo Florence Rault, luật sư đại diện cho các nạn nhân trong cả hai vụ án, ông ta đã thừa nhận tội cố ý hiếp dâm, nhưng phủ nhận mọi liên quan đến vụ giết người năm 1991.

Vụ án đau lòng đã khiến một số bác sĩ phải tự vấn lương tâm, vì bà Gisèle từng đến gặp bác sĩ phụ khoa và bác sĩ thần kinh vì một loạt các triệu chứng khó hiểu, nhưng không nhận được chẩn đoán nào, theo lời con gái bà kể lại.

Tiến sĩ Ghada Hatem-Gantzer, một bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng và là chuyên gia về bạo lực đối với phụ nữ, cho biết: "Điều khiến tôi thấy lo lắng đối với chúng tôi, những bác sĩ, là không có bác sĩ nào xem xét đến giả thuyết này". Bà và một dược sĩ, Leila Chaouachi, hiện đã phát triển chương trình đào tạo cho các bác sĩ và y tá về các triệu chứng mà nạn nhân của lạm dụng do ma túy có thể gặp phải.

Trái với niềm tin phổ biến cho rằng các vụ hãm hiếp xảy ra tại quán bar, thực tế hầu hết vụ việc lại xảy ra ở nhà, bà Chaouachi - người điều hành các cuộc khảo sát hàng năm về những hành vi phạm tội như vậy ở Pháp - cho biết. Các cuộc khảo sát cho thấy hầu hết nạn nhân là phụ nữ và khoảng một nửa số nạn nhân không nhớ vụ tấn công, vì bị bất tỉnh.

Trong vụ án ra tòa ở Avignon, một số bị cáo đã thừa nhận tội lỗi với cảnh sát. Theo báo cáo của thẩm phán điều tra, nhiều người khẳng định rằng họ bị lừa quan hệ tình dục với một phụ nữ bị chuốc thuốc, bị người chồng dụ dỗ quan hệ tay ba và lừa rằng bà ấy giả vờ ngủ vì nhút nhát.

Một số người cho biết họ tin rằng chính bà đã đồng ý để bị chuốc thuốc và bị cưỡng hiếp như một phần của tưởng tượng tình dục. Một số người cho biết họ không tin đó là cưỡng hiếp, vì chồng bà có mặt ở đó và họ tin rằng ông ta có thể đại diện đồng ý cho cả hai người.

"Nó khiến người ta rùng mình về tình hình xã hội Pháp", ông Camus, người cũng đại diện cho bà Darian và nhiều thành viên khác trong gia đình, cho biết. "Nếu đó là quan niệm về sự đồng thuận trong các vấn đề tình dục vào năm 2024, thì chúng ta còn rất, rất, rất nhiều việc phải làm".