Vụ mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm: Người thân nghi phạm nói gì?

Người nhà cho hay khi biết Tô Thị Ty Na chơi bời, bài bạc thì có khuyên bảo nhưng bản tính ngang bướng, không ai chuyện trò được. Bà này thường vắng nhà, không chăm sóc con cái.

Sáng 6/4, PV Tiền Phong tìm về ngôi nhà mà Tô Thị Ty Na, đối tượng bị công an khởi tố, tạm giam về tội giết người, sinh sống tại con hẻm trên đường Nguyễn Duy Hiệu, thị trấn Hà Lam (Quảng Nam). Ngôi nhà đã bán cho người khác, nhưng chủ mới cho người chú tên T. sống tại đây để chăm lo cho 2 cháu là con của Na.

"Nghe đâu nó nhận tiền bảo hiểm 4 tỷ, bán luôn cả nhà rồi cứ tăm tăm biền biệt, lâu lâu mới về nhà. Nghe nói nó đánh bạc, chơi bời nhưng tính nó ngang không ai trò chuyện, khuyên can được", ông T. nói.

Khu vực nhà tắm nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Hoài Văn.

Theo người nhà, Na không có công việc ổn định, thường xuyên vắng nhà. Việc chăm sóc con cái hầu hết do người thân đảm nhận.

Lúc mạng xã hội đồn đoán, người nhà vẫn không nghĩ Na có thể xuống tay với con, nhưng khi công an công bố việc khởi tố, bắt giam Tô Thị Ty Na về tội giết người thì sốc không ngủ được.

"Tôi sốc không ngủ được! Không thể ngờ nó có thể làm chuyện tày trời như vậy. Tội đã rành rành như vậy thì chỉ mong cơ quan pháp luật nghiêm trị", ông T nói.

Hàng xóm cho hay Na thường vắng nhà, ít trò chuyện. Khi thông tin vụ việc được công bố, người dân địa phương đều bàng hoàng.

Đối tượng Tô Thị Ty Na. Ảnh: CA.

"Quỷ còn không ăn thịt con, vậy mà nó nỡ giết con mà trục lợi bảo hiểm! Thật sự quá tàn ác, chỉ mong pháp luật trừng trị nghiêm minh", ông V. một người dân sống cùng khu phố, nói.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (sinh năm 1981; trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết người.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.

Từ công tác kiểm tra rà soát, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2/1/2023 và làm rõ đối tượng giết người là Tô Thị Ty Na.

Kết quả điều tra xác định khoảng 22h5 ngày 2/1/2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu N.V.H (sinh năm 2017) là con ruột Na chết ở nhà vệ sinh.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã xác định đối tượng Na đã có hành vi giết cháu H., mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.

Tối ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về hành vi giết người.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra.