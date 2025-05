Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Khởi tố vụ án hình sự 'Giết người'

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người” liên quan việc ông Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng bắn Nguyễn Văn Bảo Trung rồi tự sát. Trung là tài xế xe tải gây tai nạn làm con gái ông Phúc tử vong.

Ngày 2/5, Bộ Công an cho biết, đối với vụ việc nổ súng xảy ra tại huyện Trà Ôn vào ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 28/4, Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, quê xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) đang đứng trong nhà ở ấp La Ghì (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) thì bị Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) dùng súng tự chế loại Rulo bắn 1 phát vào đầu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.camera an ninh

Đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy, Phúc đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặc áo dài tay màu sẫm, bất ngờ đi vào nhà Trung, rút khẩu súng ngắn từ túi quần rồi bắn vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Theo cơ quan công an, sau khi gây án, Phúc đi bộ ra Quốc lộ 54, cách nơi xảy ra sự việc khoảng 200 m rồi dùng súng bắn vào đầu tự sát.

Công an xã Vĩnh Xuân nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa Phúc và Trung đi cấp cứu ở TP Cần Thơ.

Sau đó, Phúc được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng đã tử vong; còn Trung được mổ lấy viên đạn ra, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Qua xác minh ban đầu từ cơ quan công an, nguyên nhân của vụ nổ súng nói trên do mâu thuẫn trong xử lý vụ va chạm giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 giữa cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010; con của Phúc) với xe tải do Trung điều khiển làm cháu Trân tử vong.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Long tập trung khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ diễn biến hành vi gây án của Nguyễn Vĩnh Phúc và các tình tiết liên quan, làm rõ nguồn gốc hung khí gây án, nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, có hay không đối tượng khác liên quan vụ việc.

Đồng thời, giao Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an khẩn trương thẩm tra toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 làm cháu Trân tử vong và quá trình giải quyết khiếu nại trong vụ việc.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 29/4/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ việc để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khẩn trương kiểm tra toàn bộ hồ sơ giải quyết vụ tai nạn giao thông làm cháu Trân tử vong.

Qua đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có căn cứ xác định hành vi điều khiển ô tô BKS: 84C - 102.77 của Nguyễn Văn Bảo Trung có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1, Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ảnh hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Facebook luật sư Nguyễn Văn Quynh

Bộ Công an cho biết, quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, các quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND huyện và VKSND tỉnh Vĩnh Long đã có hiệu lực pháp luật.

Do đó, để giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm người vi phạm đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao ra quyết định hủy bỏ và chỉ đạo hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ việc.

Đồng thời, hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 ngày 23/1/2025 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh giải quyết vụ tai nạn giao thông nêu trên theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an giao Văn phòng Cơ quan CSĐT của Bộ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long kịp thời kiểm tra, xác minh giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, sai phạm trong quá trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật và của ngành Công an.