Vụ sinh viên tố 'trường ngăn đoàn cứu trợ': Đình chỉ nhân viên nhà ăn

Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) khẳng định sự việc phát sinh do nhân viên của nhà ăn tự quyết định và trả lời, không có chỉ đạo hay can thiệp từ phía nhà trường

Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) nằm trong khu vực ngập sâu của tỉnh. Ảnh: FB Ký túc xá TNUE.

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin sinh viên Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) "tố" trường ngăn đoàn cứu trợ tiếp tế đồ ăn khi các em bị cô lập do mưa lũ.

Cụ thể, một tài khoản cho biết "Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) ngập như biển, bị cô lập không điện, không nước, ăn uống khổ sở. Thế nhưng, căng tin ký túc xá lại cấm đoàn cứu trợ vào để bán mỗi suất cơm với giá 30 nghìn đồng". Tài khoản này cũng thông tin sau khi bị phản ánh, nhân viên có lời lẽ thô tục, vô văn hóa.

Bên cạnh đó, một tài khoản khác cho biết căng tin của trường cũng không cho phép sinh viên thanh toán hình thức chuyển khoản trong những ngày mưa lũ, chỉ nhận tiền mặt khiến nhiều sinh viên không có tiền mua, phải nhịn đói.

Tối 10/10, Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) có thông tin chính thức liên quan tới phản ánh.

Nhà trường cho biết vào khoảng 10h30 ngày 8/10, có một người dân đi bộ đến ký túc xá của trường, gặp một nhân viên Ban Quản lý ký túc xá và bày tỏ nguyện vọng được hỗ trợ một số suất ăn trưa cho sinh viên.

Do không xin được ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, nhân viên này không dám tự ý quyết định và đã trao đổi với đơn vị cung cấp dịch vụ nhà ăn. Sau đó, nhân viên của nhà ăn đã tự ý quyết định và trả lời là không tiếp nhận các suất ăn hỗ trợ này.

Trường khẳng định sự việc phát sinh do nhân viên của nhà ăn tự quyết định và trả lời, không có chỉ đạo hay can thiệp từ phía nhà trường. Bên cạnh đó, việc nhà ăn tạm thời chỉ nhận tiền mặt trong bữa cơm trưa ngày 8/10 cũng là do nhân viên nhà ăn tự ý thực hiện.

Chiều cùng ngày, nhà trường đã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ và các nhà hảo tâm để đảm bảo cung cấp đầy đủ các suất ăn miễn phí cho toàn bộ sinh viên trong ký túc xá bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, đơn vị dịch vụ cung cấp nhà ăn đã cam kết giá các suất ăn vẫn được giữ nguyên như ngày thường, không có việc nâng giá hay lợi ích nhóm trong quá trình phục vụ sinh viên trong thời gian xảy ra bão, lũ.

Hiện tại, nhà trường cũng đã làm việc với nhà ăn, yêu cầu đình chỉ nhân viên để xảy ra sai sót trên và cam kết không tái phạm.

Nhà trường cho hay trường nằm trong khu vực ngập sâu của tỉnh, là một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận bão lũ vừa qua.

Nhiều nhà của lãnh đạo trường bị ngập sâu, mất sóng điện thoại vào sáng 8/10 nên trong quá trình triển khai ứng phó với ngập lụt đã xảy ra sơ suất, chưa kịp thời, gây tác động ngoài mong muốn.

Mặc dù sự việc không xuất phát từ chủ ý cá nhân, nhưng lãnh đạo nhà trường nhận thấy có trách nhiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

"Nhà trường rất mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông của các cấp, các ngành, phụ huynh và toàn thể xã hội. Chúng tôi cam kết sẽ khẩn trương khắc phục, rà soát quy trình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình huống tương tự trong thời gian tới", báo cáo của trường nêu.