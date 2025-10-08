Thái Nguyên chìm trong biển nước, nhiều trường ra thông báo khẩn

Nước lũ từ đầu nguồn tràn về đã gây ngập nhiều khu dân cư ở Thái Nguyên, nhiều trường học phát đi thông báo khẩn hỗ trợ học sinh, sinh viên.

"Biển" nước tại Thái Nguyên nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Khắc Duy.

Từ đêm 6/10 đến sáng ngày 7/10, địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa rất to, lượng mưa lớn kéo dài liên tục khiến nhiều khu vực bị ngập úng, giao thông đi lại khó khăn. Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm ngập sâu, nước dâng nhanh gây nguy hiểm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhiều trường từ phổ thông đến đại học trên địa bàn tỉnh đã chủ động thông báo cho học sinh, sinh viên tạm dừng đến lớp trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến hoặc nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Sáng 8/10, Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) phát đi thông báo khẩn đề nghị sinh viên đang ở trọ quanh khu vực trường tuyệt đối không chủ quan trước tình hình lũ lụt, bình tĩnh ứng phó, đặt sự an toàn về tính mạng lên hàng đầu.

Sinh viên chủ động theo dõi tình hình thực tế, khẩn trương sơ tán người và đồ đạc nếu có thể di chuyển an toàn. Các em cần ưu tiên an toàn tính mạng, cứu người trước, tài sản sau.

Trường hợp nơi ở bị ngập hoặc có nguy cơ mất an toàn, nếu di chuyển đến trường vẫn bảo đảm an toàn, sinh viên tập trung tại bốt bảo vệ của trường để được hỗ trợ tạm thời.

Trước đó, chiều 7/10, Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) cũng ra thông báo tương tự.

Sang ngày 8/10, để đảm bảo sinh viên có thể duy trì liên lạc với gia đình, người thân, nhà trường đã bật máy phát điện tại các khu vực trung tâm (nhà hiệu bộ, hội trường lớn, giảng đường A) để sinh viên có thể đến sạc điện thoại, thiết bị cá nhân, tránh gián đoạn liên lạc, giúp phụ huynh yên tâm hơn.

Nhà trường cùng Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cũng đã cử các đội tình nguyện xuống hỗ trợ sinh viên ở các xóm trọ bị ảnh hưởng, nắm bắt tình hình, hỗ trợ di chuyển và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết.

"An toàn của sinh viên là ưu tiên hàng đầu. Nhà trường mong các em bình tĩnh, chủ động cập nhật thông tin, hạn chế di chuyển qua vùng ngập, giữ liên lạc thường xuyên với thầy cô và bạn bè", nhà trường nhắn nhủ.

Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) bật máy phát điện tại các khu vực trung tâm để sinh viên có thể đến sạc thiết bị cá nhân. Ảnh: FBNT.

Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) cho biết sẽ triển khai hỗ trợ sinh viên bị thiệt hại qua 3 giai đoạn. Trước mắt, trường hỗ trợ chỗ ăn ở an toàn tạm thời cho sinh viên chưa có nơi trú.

Khi nước rút, nhà trường sẽ hỗ trợ dọn dẹp, ổn định nơi ở, sinh hoạt cho các em. Tiếp theo, đại học sẽ hỗ trợ kinh phí cho những sinh viên bị thiệt hại do bão lũ.

Ngay ngày 8/10, nhà trường mở cửa khu nhà làm việc C1 để sinh viên có thể ở qua đêm, sạc pin, liên lạc với gia đình. Tại đây có khu vệ sinh đầy đủ và nhà trường cung cấp bữa ăn miễn phí cho các em.

"Bạn nào đang gặp khó khăn hãy tới bốt bảo vệ trường để được hướng dẫn hỗ trợ ngay. Các bạn đang ở khu vực cô lập cố gắng liên hệ ra ngoài để nhà trường có phương án hỗ trợ kịp thời", thông báo của trường nêu.

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đề nghị sinh chủ động theo dõi bản tin thời tiết và các thông báo từ nhà trường để kịp thời ứng phó. Các em hạn chế di chuyển khi có mưa to, gió lớn hoặc ngập úng; không đi qua khu vực nước chảy xiết, cầu tràn, suối, đường dốc nguy hiểm.

Cùng với đó, sinh viên cần đảm bảo an toàn điện, tắt các thiết bị khi không sử dụng; kê cao đồ đạc, tài sản trong phòng trọ hoặc ký túc xá. Khi gặp sự cố, nguy hiểm hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, các em liên hệ ngay với giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng hoặc phòng Quản lý người học.

Để phụ huynh yên tâm, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) đã phát đi thông tin về tình hình lũ lụt. Theo đó, điện đã bị cắt từ 22h ngày 6/10, hiện chưa có thông báo có điện trở lại, mạng viễn thông chập chờn, nhiều sinh viên hiện không thể liên lạc được do điện thoại đã hết pin và không có sóng.

Các sinh viên ở trong ký túc xá sẽ ít bị ảnh hưởng hơn so với các em trọ ngoài. Hiện, nước đã có dấu hiệu rút nhưng rút rất chậm. Dự kiến 1-2 ngày tới, nước sẽ rút hết.

Nhà trường cho biết đã hướng dẫn sinh viên về các biện pháp an toàn phòng chống lũ lụt, nhưng do tình hình mất điện kéo dài, ngập lụt không có đường đi nên chưa có số liệu cũng như nắm bắt tình hình của sinh viên.

Ngay khi nước rút và có điện trở lại, nhà trường hỗ trợ tối đa các sinh viên bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, kịp thời thông tin đến các bậc phụ huynh qua kênh giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Hơn 270 học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì bị cô lập được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Na Rì.

Trước đó, sáng 7/10, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì (tỉnh Thái Nguyên) đã bị cô lập do nước suối dâng cao. Tại thời điểm bị cô lập, trong khuôn viên trường có hơn 270 học sinh.

Trước tình hình nguy hiểm, công tác cứu hộ và di dời các em học sinh đã được triển khai khẩn trương. Khoảng 15h40 cùng ngày, hơn 100 học sinh đã được lực lượng chức năng di chuyển đến nơi an toàn. Công tác cứu hộ, cứu nạn tiếp tục được thực hiện, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn do nước chảy xiết và khó tiếp cận.