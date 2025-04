Vụ sữa bột giả quy mô lớn: Hệ sinh thái có tới 9 công ty

Mặc dù là 2 ông chủ đích thực của Hacofood Group, Rance Pharma cùng các công ty trong hệ sinh thái, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà chuyển giao cho Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Tú làm người đại diện pháp luật.

Đây là vụ án lớn trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm vừa được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp điều tra, triệt phá.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ vai trò của từng đối tượng chủ chốt trong đường dây sản xuất và tiêu thụ sữa giả quy mô cực lớn này. Nhất là, 2 đối tượng chủ mưu, cầm đầu Vũ Mạnh Cường (SN 1979, HKTT tại thôn My Thượng, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội) và Hoàng Mạnh Hà (SN 1979, HKTT: Chung cư CT3 The Pride, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) và 3 đối tượng giúp sức trực tiếp: Nguyễn Thành Luân (SN 1988, HKTT tại Tổ dân phố Phúc Lý 3, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Văn Tú (SN 1981, HKTT tại tổ 13, Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) và Hồ Sỹ Ý (SN 1988, HKTT tại xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty Rance Pharma ngay tại hiện trường.

Trong đó, xác định Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà là chủ mưu, trực tiếp đứng ra liên kết, góp vốn, huy động cổ đông sáng lập ra hệ sinh thái các doanh nghiệp nêu trên và cũng là cổ đông góp vốn chính tại Công ty Hacofood và Công ty Rance Pharma; đồng thời cũng là đối tượng chính, chủ mưu cầm đầu trong điều hành hoạt động từ sản xuất, kinh doanh đến phân phối tiêu thụ các sản phẩm sữa bột.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, thủ đoạn tinh vi của đường dây sản xuất và tiêu thụ sữa giả này. Ngoài lập 2 Công ty Hacofood Group và Công ty Rance Pharma, mở nhà máy tại địa chỉ Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để sản xuất các sản phẩm sữa bột giả, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà còn liên doanh, liên kết bằng hình thức góp cổ phần với nhiều đối tượng khác thành lập ra 9 công ty, tạo nên một hệ sinh thái với mục đích để các công ty này đứng tên hồ sơ công bố các dòng sản phẩm (nhãn thương hiệu sản phẩm) và trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ các sản phẩm được sản xuất tại Nhà máy của Công ty Hacofood Group và Công ty Rance Pharma.

Cơ quan điều tra thu thập chứng cứ liên quan vi phạm của đường dây sản xuất, kinh doanh sữa bột giả quy mô khủng.

9 công ty trong hệ sinh thái này gồm: Công ty cổ phần Dược quốc tế Group (Giám đốc Vũ Mạnh Cường); Công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma (Giám đốc Phạm Chí Đảng); Công ty CP dược quốc tế Long Khang Group (Giám đốc Nguyễn Thị Mai Hương); Công ty CP dinh dưỡng y học BFF (Giám đốc Phạm Thị Hương); Công ty cổ phần dược quốc tế Safaco Group (Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn); Công ty cổ phần dược quốc tế Darifa Group (Giám đốc Nguyễn Văn Thắng); Công ty cổ phần dược quốc tế Win CT (Giám đốc Nguyễn Văn Tú); Công ty cổ phần dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang (Giám đốc Nguyễn Thành Luân); Công ty CP dược Á Châu (Giám đốc Nguyễn Thành Luân).

Mặc dù là chủ đích thực của Hacofood Group và Rance Pharma cùng các công ty trong hệ sinh thái này nhưng từ cuối năm 2024, cả Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đã lần lượt chuyển giao cho người khác đứng tên làm giám đốc đại diện pháp luật của Hacofood Group và Rance Pharma. Trên thực tế, cả Cường và Hà mới là ông chủ thực sự chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của 2 công ty và hệ sinh thái này.

Cận cảnh một số thiết bị tại nhà xưởng Nhà máy sản xuất sữa bột tại Công ty Rance Pharma tại Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Theo đó, tháng 8/2024, Hoàng Mạnh Hà chuyển giao cho Nguyễn Thành Luân làm giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty Rance Pharma. Nhưng trên thực tế công việc của Luân tại Công ty Rance Pharma chỉ là nhân viên phụ trách mảng kinh doanh. Đồng thời, Luân còn là Giám đốc Công ty CP Dược Á Âu và Công ty Phúc An Khang là 2 công ty trong hệ sinh thái trên.

Tháng 10/2024, Nguyễn Văn Tú cũng được Vũ Mạnh Cường chuyển giao làm giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Hacofood Group. Thực tế công việc của Tú tại công ty này chỉ là nhân viên phụ trách mảng kinh doanh; đồng thời Tú còn là Giám đốc Công ty Win CT trong hệ sinh thái nêu trên.

Cán bộ điều tra tiến hành kiểm dếm đối với hàng nghìn sản phẩm sữa bột giả các loại bị thu giữ.

Thực tế cho thấy hiện Vũ Mạnh Cường giữ cổ phần chính tại Công ty Hacofood Group và Công ty Rance Pharma; Giám đốc Công ty Cổ phần dược quốc tế Group; nắm giữ cổ phần các công ty trong hệ sinh thái: 53,84% trong Công ty Rance Pharma, 27% tại Công ty Hacofood, 20% tại Công ty Big Four, 20% tại Công ty Long Khang, trực tiếp là người đại diện trước pháp luật của các chi nhánh Công ty Hacofood tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hải Dương và Hưng Yên.

Hoàng Mạnh Hà là người nắm giữ cổ phần chính của Công ty Rance Pharma; nắm giữ cổ phần các công ty trong hệ sinh thái: 45,19 % tại Công ty Rance Pharma, 27% tại Công ty Hacofood, 20% tại Công ty Big Four, 20% tại Công ty Long Khang và là Giám đốc các chi nhánh Công ty Rance Pharma tại 5 tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hải Dương, Hưng Yên và Thái Nguyên.

Cơ quan điều tra thu thập tài liệu hồ sơ phục vụ công tác điều tra.

Còn Hồ Sỹ Ý (SN 1988, HKTT tại xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) được Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà giao trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy của 2 Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group, trong đó có nội dung chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng sản phẩm được sản xuất tại hai nhà máy này.

Vụ án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.