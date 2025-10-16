Vụ thực phẩm bốc mùi vào trường học: Lãnh đạo Hà Nội chỉ đạo làm rõ

Liên quan đến thông tin thực phẩm không đảm bảo an toàn vào bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Cự Khê, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo.

Phụ huynh phản ánh trứng cút, một số thịt có mùi khi được chuyển đến trường học. Ảnh: PHCC.

Theo đó, ngày 16/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã chỉ đạo UBND xã Bình Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin thực phẩm không đảm bảo an toàn vào bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) và báo cáo UBND thành phố trước ngày 18/10.

Trước đó, nhiều phụ huynh trường Tiểu học Cự Khê phản ánh về việc trong buổi giám sát nhận thực phẩm ngày 15/10, nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp ăn bán trú của trường chưa đạt yêu cầu.

Trong đó, trứng cút bóc vỏ và một số thịt trên xe vận chuyển đến có mùi. Khi mở túi nilon một lúc, thịt giảm mùi. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng phản ánh các thực phẩm tươi sống bọc trong túi nilon, không được bảo quản lạnh, vận chuyển bằng xe tải. Ngoài ra, các dụng cụ sử dụng trong bếp ăn có dấu hiệu rỉ sét, cáu bẩn.

Chiều 15/10, trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng trường Tiểu học Cự Khê, cho biết nhà trường đã nắm được thông tin và phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội (xã Bình Minh) làm việc với các bên liên quan.

Theo biên bản làm việc, đơn vị cung cấp thực phẩm là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh.

Đơn vị này cho rằng đây là sự việc đáng tiếc. Thời điểm nhà trường và phụ huynh giám sát, nhân viên bếp ăn thuộc công ty chưa thực hiện quy trình tiếp nhận thực phẩm vào bếp.

Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh đã đề nghị công ty tìm nhà cung cấp thực phẩm khác đảm bảo an toàn thực phẩm, thay thế các dụng cụ bếp đảm bảo vệ sinh. Cùng với đó, trường Tiểu học Cự Khê tăng cường giám sát nội bộ, tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ, nhân viên bếp ăn bán trú.