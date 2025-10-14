Vụ tố 'thực phẩm bẩn' tuồn vào trường: Tiếp tục đình chỉ hiệu trưởng

Liên quan đến vụ dân tố 'thực phẩm bẩn' tuồn vào trường học, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt tiếp tục tạm đình chỉ hiệu trưởng trường Tiểu học Trưng Vương để chờ kết luận điều tra.

Trường Tiểu học Trưng Vương. Ảnh: Tiền Phong.

Trước đó, ngày 24/9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nga trong thời hạn 15 ngày làm việc. Bà Nga bị đình chỉ chức vụ vì không thực hiện đúng công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại trường Tiểu học Trưng Vương.

Tuy nhiên, sau 15 ngày đình chỉ nhưng chưa có kết quả điều tra chính thức từ cơ quan điều tra, UBND phường tiếp tục gia hạn quyết định tạm đình chỉ chức vụ bà Nga. Ông Nguyễn Vĩnh Hiến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường, tiếp tục tạm phụ trách trường Tiểu học Trưng Vương.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 16/9, sau khi mạng xã hội lan truyền đơn tố cáo bếp bán trú trường Tiểu học Trưng Vương nhiều lần tiếp nhận thực phẩm không đảm bảo, hàng chục phụ huynh đã đến trường đón con về nhà ăn trưa.

Theo nội dung đơn tố cáo, từ tháng 11/2024-4/2025, bếp bán trú của trường nhiều lần phải tiếp nhận nguyên liệu không đảm bảo. Đơn nêu rõ ngày 21/11/2024, nhà cung cấp giao 10 kg xương heo bốc mùi, có màu xanh; ngày 26/12/2024 giao 35 kg bò viên đông lạnh không nhãn mác, có mùi lạ, sau đó có 2 học sinh ói sau bữa ăn.

Đến tháng 3/2025, tổ bếp tiếp tục phản ánh việc phải nhận 50 kg thịt bò thái sẵn có dấu hiệu bị trộn dầu để tăng trọng. Gần nhất, ngày 15/4/2025, nhà cung cấp giao 40 kg thịt heo luộc lên có màu xanh, sau đó được lập biên bản tiêu huỷ. Điều đáng chú ý, dù tổ bếp nhiều lần kiến nghị thay đổi đơn vị cung ứng nhưng hiệu trưởng vẫn không chấp thuận.

Tại buổi trao đổi với phụ huynh vào tối 18/9, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng trường tiểu học Trưng Vương, xin lỗi phụ huynh có con em bán trú và phụ huynh toàn trường. Bà Nga cho rằng sự việc xảy ra ở trường thời gian qua không ai mong muốn.