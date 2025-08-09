Vườn thú Đức tiêu hủy hàng loạt khỉ đầu chó khỏe mạnh

Vườn thú ở Đức bị chỉ trích sau khi tiêu hủy 12 con khỉ đầu chó khỏe mạnh vì quá tải chuồng trại. Một số loài khác cũng bị "đưa vào tầm ngắm" trong tương lai gần.

Những con khỉ đầu chó tại vườn thú Nuremberg. Ảnh: dpa.

Cuối tháng 7, vườn thú Nuremberg ở miền Nam nước Đức vấp phải làn sóng chỉ trích khi tiêu hủy 12 con khỉ đầu chó khỏe mạnh. Các nhà hoạt động vì quyền động vật lên án gay gắt, trong khi giám đốc vườn thú Dag Encke nhận nhiều lời đe dọa tính mạng, theo SCMP.

Hơn 350 đơn khiếu nại đã được gửi tới văn phòng công tố. Bất chấp phản ứng dữ dội, Encke - vốn là nhà sinh học - vẫn bảo vệ quyết định, cho rằng đây là biện pháp không thể tránh khỏi.

Ông dẫn chứng tốc độ sinh sản nhanh của khỉ đầu chó, giới hạn pháp lý và đạo đức trong kiểm soát sinh sản, cũng như việc gần như không có đơn vị nào muốn mua lại số khỉ dư thừa.

"Bảo vệ loài bằng cách giết hại là chuyện nhảm nhí" được viết trên tấm biển của một người tham gia biểu tình hồi tháng 7 nhằm phản đối kế hoạch giết khỉ đầu chó tại vườn thú Nuremberg. Ảnh: dpa.

Ông cũng bác bỏ khả năng thả khỉ về tự nhiên, khẳng định đây là phương án "chưa bao giờ khả thi". Ban giám đốc cho biết trong tương lai, một số loài khác như cu li mào, vượn cáo hay thậm chí khỉ đột cũng có thể bị đưa vào danh sách tiêu hủy nếu không tìm ra giải pháp.

"Việc tiêu hủy khỉ đột chưa bao giờ được xem xét nghiêm túc do yếu tố cảm xúc, dù điều này có thể bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp và không nhất quán", Encke nói trong bài phỏng vấn đăng hôm 8/8.

Khu nuôi khỉ đầu chó đã quá tải trong thời gian dài ảnh hưởng đến phúc lợi động vật. Nỗ lực tìm nơi tiếp nhận thất bại, còn các biện pháp kiểm soát sinh sản ở khỉ cái trước đây cũng không hiệu quả.

"Tôi không thấy bất kỳ điểm sai nào trong việc tiêu hủy động vật", Encke nói, bày tỏ hy vọng vụ kiện sẽ được khép lại. "Nếu không, tôi tin mình có thể chứng minh bằng cơ sở khoa học rằng việc tiêu hủy là cần thiết".