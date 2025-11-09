Xác minh clip 'tôn bay chém đứt thân cây dừa' ở Đắk Lắk xôn xao MXH

Cơ quan chức năng cho biết sẽ xác minh nội dung clip quay cảnh cây dừa ở Đắk Lắk bị cắt ngang thân nghi do tôn bay trúng trong bão số 13.

Sau bão số 13 - Kalmaegi, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một cây dừa bị cắt ngang thân, được cho là do tấm tôn bay trúng trong lúc gió giật mạnh. Đến ngày 9/11, clip vẫn khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội, thu hút gần 6 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt bình luận, chia sẻ.

Trong video dài 27 giây được tài khoản “ĐCCN” đăng tải, một gốc dừa bị cắt ngang, phần vết cắt có gợn sóng giống hình dáng tấm tôn. Người quay cho rằng trong lúc bão số 13 quét qua, tấm tôn bay đã “chém đứt” thân dừa, điều hiếm thấy từ trước đến nay.

Hình ảnh cây dừa được cho là bị tôn chém.

Mạng xã hội chia làm hai luồng ý kiến. Một số người tin rằng tấm tôn bị gió cuốn, va mạnh cắt đứt cây dừa là chuyện có thể xảy ra. Trong khi đó, nhiều người phản bác, cho rằng thân dừa có độ cứng cao, “không thể nào tôn bay lại đủ lực để cắt đứt phăng như vậy”.

Một số ý kiến trung lập phân tích, nếu chỉ là một tấm tôn đơn lẻ thì khả năng cắt thân dừa rất thấp, nhưng nếu cả mái nhà hoặc cụm tôn lớn bị gió thổi bay, gặp đúng hướng gió mạnh thì có thể tạo ra lực đủ lớn để chém đứt thân cây.

Trước những tranh cãi, thắc mắc, trưa 9/11, chủ tài khoản đăng thêm video khác quay rõ phần gốc và ngọn dừa bị chém, đồng thời cho biết: “Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy sức gió kinh khủng của bão số 13 để cảnh báo đừng ra ngoài khi có bão. Tôi không muốn tranh cãi chuyện thật giả.”

Người đăng video nói thêm, vụ việc được ghi lại tại xã Xuân Cảnh, gần Trường THPT Phan Chu Trinh, tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời về vấn đề này, ông Bùi Ngọc Tâm - Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh, xác nhận có thấy clip lan truyền trên mạng nhưng chưa rõ tính xác thực.

“Hiện tôi chưa nắm được thông tin cụ thể về việc tôn bay cắt đứt cây dừa trên địa bàn xã. Chúng tôi sẽ cho xác minh thêm, nhưng khả năng tôn bay chém đứt thân dừa nghe có vẻ vô lý”, ông Tâm nói.