YouTuber 22 tuổi tiết lộ vụ hiếp dâm trên taxi gây rúng động Hàn Quốc

Sau một năm kể từ khi công khai bị tấn công tình dục, Kwak Hyeol-soo (22 tuổi) gây sốc khi lần đầu tiên tiết lộ về chi tiết vụ án cùng những chấn thương đã phải chịu đựng.

YouTuber 22 tuổi bật khóc khi kể lại vụ việc cách đây một năm.

Ngày 2/11, YouTuber Kwak Hyeol-soo (22 tuổi), lần đầu tiên chia sẻ chi tiết về vụ bị tấn công tình dục bởi tài xế taxi cách đây một năm, với video có tiêu đề "Phải mất một thời gian dài để nói ra điều này".

Năm ngoái, Kwak công khai việc bị tấn công tình dục trên chuyến xe đã tạo nên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ và thổi bùng các cuộc thảo luận về bạo lực tình dục, sự đoàn kết với nạn nhân ở Hàn Quốc, theo The Korea Times.

Đau đớn và kinh hoàng

Lần lên tiếng này của YouTuber trẻ một lần nữa thu hút sự chú ý. Trong video dài 17 phút, cô cho biết mình đã bị một tài xế taxi tấn công vào sáng sớm 23/5/2024, sau một đêm đi chơi với bạn ở Seoul.

"Tôi lên taxi lúc khoảng 2h sáng vì tất cả phương tiện giao thông công cộng đều đã dừng hoạt động", cô kể. "Tôi đã say và nằm bất tỉnh ở ghế sau. Khi tôi tỉnh dậy, tài xế đã đỗ xe trong bãi đậu xe của căn hộ và trèo ra ghế sau để tấn công tôi".

Kwak cho biết mình chưa từng có trải nghiệm tình dục trước đó, mô tả vụ tấn công là "đau đớn và kinh hoàng".

Kwak đã phải chịu đựng chấn thương thể xác lẫn tinh thần sau vụ tấn công tình dục.

"Tôi không phải là người làm sai, vậy mà tôi lại cảm thấy mình phải tránh né. Tôi không muốn bị mọi người thương hại, nên cứ giả vờ mọi thứ vẫn ổn và tiếp tục đăng tải video", cô nói trong nước mắt.

Kwak được biết đến khi chuyên làm nội dung "giảm cân lành mạnh" thông qua luyện tập marathon và các bữa ăn tự nấu, nhưng tiết lộ rằng sức khỏe đã suy giảm sau vụ tấn công.

"Cơ thể tôi bị tổn thương nghiêm trọng, và tôi đã phải đi khám phụ khoa hơn một năm nay", cô nói, đồng thời cho biết thêm rằng vẫn đang phải vật lộn với các cơn hoảng loạn, trầm cảm và mất ngủ. Cô cũng chia sẻ rằng đã cố gắng tự làm hại bản thân vào tháng 8.

Kwak tâm sự quá trình điều tra đã làm trầm trọng thêm chấn thương của cô. "Một cảnh sát hỏi tôi tại sao không báo cáo ngay lập tức. Nhưng không ai có thể tỉnh dậy sau một chuyện như vậy mà gọi được cảnh sát ngay. Tôi đã báo cáo vào sáng hôm sau, nhưng không có gì thực sự thay đổi", cô kể.

Theo SBS Entertainment News, tài xế taxi đã bị truy tố không giam giữ vào tháng 9 với cáo buộc hiếp dâm gây thương tích. Anh ta đã yêu cầu xét xử bồi thẩm đoàn, mặc dù tòa án vẫn chưa quyết định có chấp thuận hay không, với lý do cần phải bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của nạn nhân.

Đứng về phía nạn nhân

Kwak quyết định lên tiếng sau khi nhận được email từ một người xem đã trải qua chuyện tương tự. "Đọc tin nhắn đó, tôi nhận ra mình không đơn độc. Có rất nhiều phụ nữ cũng trải qua điều này. Tôi muốn làm video về quá trình chữa lành sau bạo lực tình dục", YouTuber 22 tuổi nói.

Chia sẻ của cô nhanh chóng lan truyền. Chỉ trong vòng 24 giờ, video đã vượt mốc 1,5 triệu lượt xem và thu hút hàng nghìn bình luận ủng hộ từ những người khác. Tuy nhiên, Kwak cũng phải đối mặt với những bình luận đổ lỗi cho nạn nhân, đặt câu hỏi về sự thật trong câu chuyện của cô.

YouTuber 22 tuổi quyết định kể ra câu chuyện với hy vọng sẻ chia cùng những nạn nhân gặp tình huống như mình.

Đáp lại, Kwak đã đăng tải một phần cáo trạng của bên công tố vào hôm 6/11, cho thấy tính xác thực của vụ án. Tài liệu này liệt kê cáo buộc hiếp dâm gây thương tích và lưu ý rằng các công tố viên đã yêu cầu giám sát điện tử và quản chế đối với bị cáo. "Vụ án này là có thật, và tôi phát biểu dựa trên các tài liệu pháp lý đã được xác minh", cô viết.

Tiết lộ của Kwak đã khơi mào một làn sóng mới cho phong trào #MeToo trên mạng. Bắt đầu từ hôm 7/11, các hashtag như #METOO_2025, #StandWithKwakHyeolSoo và #MyStoryIsResistance đã trở thành xu hướng trên X (trước đây là Twitter), khi người dùng chia sẻ trải nghiệm của riêng họ và kêu gọi sự bảo vệ mạnh mẽ hơn cho những người sống sót sau bạo lực tình dục.

Nghệ sĩ hài Kang Yu-mi là một trong những người bày tỏ sự ủng hộ dành cho Kwak. "Cảm ơn lòng dũng cảm của bạn", Kang viết, đồng thời quyên góp 79.000 won ( 56 USD ) - số tiền dường như tượng trưng cho sự đoàn kết vì trong tiếng Hàn, cách phát âm của số 7 và số 9 gần giống với từ "bạn bè".

Tiết lộ của Kwak đồng thời làm sống lại cuộc thảo luận trên toàn quốc về bạo lực tình dục, gợi nhớ đến phong trào #MeToo năm 2018 đã vạch trần tình trạng lạm dụng có hệ thống trên khắp các lĩnh vực chính trị, văn hóa và giải trí tại xứ củ sâm.

"Tôi hy vọng các nạn nhân có thể sát cánh và hỗ trợ lẫn nhau.Tôi muốn trở thành nguồn sức mạnh cho mọi người sống sót", Kwak nói ở cuối video.