Báo Hàn đưa tin về thanh niên Phú Quốc giúp tìm cụ bà đãng trí đi lạc

Chủ tiệm trái cây giúp tìm cụ bà Hàn Quốc đi lạc ở Phú Quốc được giới truyền thông Hàn Quốc khen ngợi nghĩa cử cao đẹp khi từ chối nhận 13 triệu đồng tiền cảm ơn.

Sự việc Hoàng Phương - chủ tiệm bán trái cây trên đường Trần Hưng Đạo ở Phú Quốc (tỉnh An Giang) - hỗ trợ tìm bà cụ cao tuổi người Hàn Quốc đi lạc vào ngày 2/11 được Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lại trong bản tin ngày 5/11.

Theo đó, anh A. (nam du khách Hàn Quốc, con trai của cụ bà đi lạc) cùng một người Việt Nam trong đoàn hô hoán cầu cứu sự giúp đỡ của người dân bên ngoài khi phát hiện mẹ 70 tuổi đã đi lạc lúc gia đình mua sắm trong siêu thị.

Hình ảnh cụ bà do anh A. cung cấp khi thất lạc. Ảnh: Hoàng Phương.

Khi đi qua đường Trần Hưng Đạo, thấy cửa hàng anh Hoàng Phương có gắn camera, anh A. vội chạy vào nhờ trích xuất camera, tìm tung tích mẹ.

"Nhìn quanh không thấy mẹ đâu, tôi rất sợ. Bà tuổi đã cao, sức khỏe không đảm bảo, lại thêm mắc chứng mất trí nhớ", tờ Yonhap dẫn lời anh A.

Phát hiện bà cụ đi qua tiệm một tiếng trước, anh Hoàng Phương đăng tải thông tin lên các hội nhóm ở Phú Quốc nhờ lan tỏa thông tin, đồng thời, chở anh A. loanh quanh trong khu tìm người. Trong suốt quá trình, cả hai đều không biết tiếng địa phương, sử dụng phần mềm dịch thuật để trao đổi.

2 tiếng sau khi chạy khắp nơi, anh Hoàng Phương tìm thấy bà cụ đang đi bộ cách cửa hàng 5 km. Anh nhanh chóng tiếp cận và đưa về tiệm đoàn tụ với gia đình. Xúc động trước sự hỗ trợ nhiệt tình của chủ cửa hàng trái cây, anh A. đã ngỏ ý gửi tặng 500 USD (khoảng 13 triệu đồng) để cảm ơn. Tuy nhiên, anh Hoàng Phương kiên quyết từ chối. Nam du khách Hàn Quốc và gia đình rối rít cảm ơn, bày tỏ biết ơn sâu sắc.

Khoảnh khắc gia đình người Hàn Quốc đoàn tụ cùng cụ bà.

Sự việc tiếp tục được giới truyền thông Hàn Quốc bao gồm JTBC News, SBS News và cộng đồng trực tuyến chia sẻ sau đó. Trên mạng, câu chuyện của anh A. và chủ tiệm trái cây thu hút đông đảo thảo luận. Đa phần người dùng bày tỏ sự xúc động khi xem đoạn video anh Hoàng Phương chở người mẹ đãng trí đoàn tụ với gia đình.

"Người dân Phú Quốc thật nồng hậu. Tôi từng phân vân không biết có nên đến đây du lịch hay không, nhưng giờ đã có lời giải", tài khoản có tên Jinan Jollyeong nói.

Trong khi đó, câu chuyện trên đã chạm đến trái tim của tài khoản Duboo Appa. Người này cho biết sẽ sớm có mặt ở Việt Nam để du ngoạn trong thời gian tới.

Về phần mình, anh Hoàng Phương cho biết thời điểm đó, anh không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng tìm kiếm mẹ cho người đàn ông Hàn Quốc. "Tôi muốn lan tỏa thông điệp người Phú Quốc luôn nồng hậu và nhiệt tình với du khách", anh nói.