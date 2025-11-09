Căn hộ 9 tỷ ở khu giàu bậc nhất TP.HCM của cô gái 19 tuổi

Khi con gái vào TP.HCM học, bố mẹ Thục Anh mua tặng cô căn hộ 8,7 tỷ đồng tại khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng, cộng thêm 630 triệu làm nội thất.

Thục Anh được bố mẹ mua cho căn hộ giá trị ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Thục Anh (sinh năm 2006) được bố mẹ và mọi người xung quanh cưng chiều, quen gọi là “tiểu thư”. Từ nhỏ, cô nàng đã có gu thẩm mỹ nhẹ nhàng, tinh tế.

Năm 2025, Thục Anh đỗ vào Đại học RMIT tại TP.HCM. Cô quyết định rời Hà Nội, thử thách mình ở một thành phố năng động hơn.

Khi con gái Nam tiến, bố mẹ Thục Anh mua tặng cô một căn hộ tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng "giàu bậc nhất" TP.HCM. Căn hộ rộng 76 m2, có giá 8,7 tỷ đồng , chi phí thiết kế và hoàn thiện nội thất thêm 630 triệu, được hoàn thiện trong vòng 2 tháng trước khi cô nàng 19 tuổi chuyển vào ở.

Lý do Thục Anh chọn căn hộ này là vị trí chỉ cách trường vài phút di chuyển, khu vực an ninh tốt, môi trường văn minh và có đầy đủ tiện ích từ siêu thị, nhà hàng đến khu thể thao. Dù thời điểm đó thị trường bất động sản đang ở đỉnh giá, gia đình vẫn "chốt" ngay sau buổi xem nhà đầu tiên vì bố mẹ cô muốn con gái có chỗ ở ổn định, tiện nghi khi học xa nhà.

Căn hộ được hoàn thiện nội thất với chi phí 630 triệu đồng.

3 gam màu

Nếu căn hộ là nơi phản chiếu tính cách của chủ nhân, Thục Anh nói ngôi nhà chính là "bức chân dung" chân thật nhất về cô: một "tiểu thư" Hà Nội yêu cái đẹp, nhẹ nhàng nhưng có cá tính riêng.

Thục Anh chọn phong cách Sabi Wabi, kiểu thẩm mỹ Nhật Bản đề cao sự tối giản, tự nhiên và trầm tĩnh nhưng pha thêm nét nữ tính của riêng mình. Ba gam màu xanh, be và hồng là bảng màu chủ đạo trong toàn bộ không gian. Đây không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, mà là những sắc độ đã theo cô từ nhỏ.

Từ cửa bước vào là phòng khách nhỏ xinh, nơi Thục Anh thường ngồi đọc sách hoặc học online. Ghế sofa màu be sáng, kèm chiếc bàn trà tròn bằng gỗ sồi tự nhiên, mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi. Một góc tường được điểm nhấn bằng bức tranh có tông xanh, gam màu yêu thích của nữ chủ nhân, giúp không gian cân bằng giữa sự yên bình và nét trẻ trung.

Phòng bếp nối liền, gọn gàng nhưng tiện nghi, đầy đủ thiết bị hiện đại. Căn bếp được thiết kế với mặt đá trắng, kệ gỗ sáng và những vật dụng nhỏ tông hồng phấn nhẹ, từ bộ ly đến khăn trải bàn khiến mọi thứ trông dịu dàng mà vẫn đủ tinh tế.

Thục Anh chọn phong cách Sabi Wabi - kiểu thẩm mỹ Nhật Bản đề cao sự tối giản, tự nhiên và trầm tĩnh.

Phòng ngủ của Thục Anh là nơi cô dành nhiều tâm huyết nhất. Từ chiếc giường gỗ be tự nhiên, ga hồng pastel đến chiếc đèn ngủ nhỏ ánh vàng, tất cả đều theo đúng bảng màu xanh, be, hồng quen thuộc. Cửa sổ lớn mở ra ban công, đón ánh sáng tự nhiên và gió trời mỗi sáng.

Thục Anh hài lòng với thiết kế nhìn đâu cũng thấy bình yên, dễ chịu. “Có người nói tôi mơ mộng quá, nhưng tôi gọi đó là cách tôi cảm nhận thế giới bằng màu sắc”, cô bày tỏ.

Theo đó, xanh là sự điềm tĩnh, giữ cho tâm trí Thục Anh không bị cuốn trôi bởi nhịp sống gấp gáp. Be là nền tảng, phong thái của người phụ nữ đã học cách trưởng thành mà không đánh mất sự dịu dàng. Hồng là nét “tiểu thư” mà Thục Anh luôn giữ cho riêng mình.

Chủ nhân có gu

Căn hộ của Thục Anh có diện tích 76 m2, thiết kế tinh gọn nhưng bắt mắt, gồm một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Mỗi không gian được tính toán tỉ mỉ để vừa đủ cho cuộc sống của một cô gái, vừa thể hiện rõ cá tính riêng.

Khi con gái vào TP.HCM học, điều bố mẹ Thục Anh lo lắng nhất là việc cô sống một mình. Vì thế, căn hộ được chọn có ưu tiên là an ninh tốt, vị trí gần trường để đảm bảo an toàn và tiện lợi. Mỗi tháng, họ vẫn bay từ Hà Nội vào thăm con.

Phòng ngủ của Thục Anh mang đậm cá tính của cô nàng.

“Bố mẹ muốn cho tôi điều kiện tốt nhất để học hành”, Thục Anh trải lòng.

Với cô, căn hộ ở Phú Mỹ Hưng không chỉ là nơi ở, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình tự lập.

“Nhìn nơi sống có thể hình dung chủ nhân là một cô gái dịu dàng, chỉn chu, sống có gu. Một cô gái lớn lên giữa những gam màu thế này, chắc sẽ dịu dàng suốt đời”, Thục Anh bộc bạch.