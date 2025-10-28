Nữ nhân viên tử vong vì làm việc 21 tiếng/ngày gây chấn động Hàn Quốc

Thông tin nữ nhân viên của tiệm bánh mì nổi tiếng London Bagel Museum (Seoul) qua đời khi làm việc 80 giờ/tuần, có ngày tới 21 tiếng khiến nhiều người phẫn nộ.

Hình ảnh tiệm London Bagel Museum tại Seoul. Ảnh: Seoulshopper.

Theo tuyên bố của Đảng Công lý, một đảng tiến bộ nhỏ tại Hàn Quốc, nữ nhân viên ở độ tuổi 20 của tiệm bánh mì nổi tiếng London Bagel Museum (Seoul) đã qua đời vì làm việc quá sức vào tháng 7.

Cái chết của nhân viên này đã làm dấy lên những tranh luận về tình trạng làm việc quá sức, khi cô qua đời chỉ sau hơn một năm kể từ khi gia nhập công ty vào tháng 5/2024, The Korea Times đưa tin.

Hôm 27/10, Đảng Công lý tuyên bố nữ nhân viên này đã đến làm việc lúc 9h và rời đi vào khoảng nửa đêm vào hôm trước khi qua đời. Năm ngày trước khi mất, cô đã làm việc 21 giờ/ngày.

"Làm việc quá sức lâu dài có thể đã dẫn đến cái chết của cô ấy", đảng này cho biết trong một tuyên bố.

Theo thông tin được cung cấp, hợp đồng lao động của người lao động này có quy định làm thêm 14 giờ/tuần, vi phạm giới hạn tuần làm việc 52 giờ.

Gia đình nạn nhân đã nộp đơn xin phân loại cái chết là do nguyên nhân công việc, nhưng LBM, công ty điều hành tiệm bánh - cà phê, đã từ chối cung cấp dữ liệu về giờ làm việc của cô, với lý do "hồ sơ làm việc do công ty xác nhận khác với khiếu nại của gia đình".

London Bagel Museum khai trương cửa hàng đầu tiên tại Anguk-dong, trung tâm Seoul, vào tháng 9/2021. Hiện tại, thương hiệu này có 7 cửa hàng trên toàn quốc. Vào tháng 7, công ty cổ phần tư nhân địa phương JKL Partners đã mua lại LBM với giá hơn 200 tỷ won ( 140 triệu USD ).