Xác minh video tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội

Chính quyền địa phương đang xác minh đoạn video tàu hỏa húc văng bàn ghế tại phố cà phê đường tàu Hà Nội. Trước đó, khoảnh khắc này lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Tàu hỏa đâm văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội Tài khoản nước ngoài đăng đoạn video tàu hỏa đâm văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội.

Ngày 7/10, một tài khoản nước ngoài tên Seni World Travel đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tàu hỏa chạy qua phố cà phê đường tàu ở Hà Nội, đâm văng bàn ghế khiến du khách hốt hoảng.

Đoạn video dài hơn 10 giây, cho thấy hàng quán kê bàn ghế sát mép ray. Khi tàu đi qua, một số bàn bị hất văng. Du khách ngồi gần bật dậy, la hét, trong khi nhiều người cầm điện thoại ghi hình. Video nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải.

"Khoảnh khắc tàu hỏa đâm vào bàn ghế tại phố đường tàu Hà Nội. Đây là lời nhắc nhở mọi người hãy giữ khoảng cách an toàn với đường ray", người đăng viết kèm chú thích.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hoàn Kiếm cho biết đã nắm được sự việc và chuyển thông tin đến Công an phường để xác minh. Qua kiểm tra ban đầu, "nhiều khả năng địa điểm trong video nằm ngoài địa bàn phường".

Du khách ghi lại cảnh đoàn tàu chạy qua phố cà phê đường tàu từ phía ngoài rào chắn, sáng 2/7. Ảnh: Đan Châu.

Đây không phải lần đầu xảy ra sự cố tương tự tại phố cà phê đường tàu. Hồi tháng 6, đoạn video khác ghi lại cảnh một du khách suýt bị tàu cuốn khi ngồi gần đường ray đoạn Phùng Hưng - Trần Phú.

Theo điều tra, sự việc xảy ra từ tháng 9/2024, nam du khách bị trượt chân ngã dúi về phía đoàn tàu, may mắn chỉ bị thương nhẹ ở đầu gối.

Sau vụ việc, lực lượng chức năng đã tăng cường chốt trực tại các lối ra vào khu vực, yêu cầu du khách và chủ quán tuân thủ quy định an toàn.

Từ tháng 6 đến nay, Hà Nội nhiều lần ra quân nhắc nhở, yêu cầu du khách rời khỏi khu vực phố cà phê đường tàu. Tình trạng kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt đã được yêu cầu xử lý triệt để từ năm 2019, song sau mỗi đợt kiểm tra, khu vực này lại nhanh chóng hoạt động trở lại.

Cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất, mời khách Tây rời phố cà phê đường tàu trước khi tàu qua, sáng 2/7. Ảnh: Châu Sa.

Chính quyền thành phố cho biết không phủ nhận sức hút của phố cà phê đường tàu, song khẳng định sự hấp dẫn du lịch không thể là lý do để xem nhẹ an toàn. Hà Nội dự kiến nghiên cứu phương án quy hoạch lại không gian quanh đường sắt, xây dựng các điểm check-in an toàn thay thế khu vực cũ.

Tháng 3, Sở Du lịch Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị lữ hành không tổ chức tour đưa khách đến khu vực phố cà phê đường tàu để tránh nguy cơ tai nạn.

Sau sáp nhập, phố cà phê đường tàu nằm giáp ranh 3 phường Hoàn Kiếm, Ba Đình và Đống Đa.

Nhiều năm qua, nơi đây trở thành điểm check-in nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước, với trải nghiệm ngồi uống cà phê sát đường ray nơi đoàn tàu đi qua chỉ cách vài chục centimet.