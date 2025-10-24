Xác minh vụ người phụ nữ bị 'tố' dùng giấy xác nhận có 160 triệu USD

Công an Hà Nội đang điều tra, xác minh thông tin người phụ nữ dùng giấy xác nhận giả có 160 triệu USD, mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh vụ việc Bộ Tài chính nhận được phản ánh của ông N.V.C (SN 1958, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) về việc Trần Thu Hường (SN 1971, trú tại Hà Nội) có dấu hiệu làm giả giấy xác nhận tiền ngoại tệ cá nhân.

Nội dung phản ánh cho biết, Hường sử dụng giấy xác nhận tiền tệ cá nhân số: 002857, ngày 26/3/2019 của Bộ Tài chính, xác nhận Hường có số tiền ngoại tệ là 160 triệu USD . Mục đích, người phụ nữ này dùng để mời gọi nhiều người chuyển tiền kinh doanh, giao dịch hàng hóa và đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, đây là chiêu trò để người phụ nữ này lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai là người cho Trần Thu Hường vay tiền bằng hình thức như trên, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, qua Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, hoặc liên hệ đồng chí Đặng Ngọc Tân, điều tra viên, số điện thoại 0934529884 để phối hợp giải quyết.