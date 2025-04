Xanh SM trang bị hệ thống giám sát an toàn cho khách hàng và tài xế

Hệ thống S2S - Secure to Safe sẽ hỗ trợ sự an toàn cho khách hàng lẫn tài xế trên mọi hành trình.

Hệ thống giám sát an toàn toàn diện S2S - Secure to Safe do Xanh SM triển khai đồng bộ trên đội xe taxi toàn quốc từ 22/4 được đánh giá là bước tiến đột phá trong việc nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho hành khách và tài xế.

An toàn cho hành khách - an tâm cho tài xế

Theo công bố của Xanh SM, hệ thống S2S bao gồm camera giám sát trong và ngoài xe, nút khẩn cấp ở vị trí tài xế, hành khách, cảm biến thông minh cùng phần mềm tích hợp AI giúp phân tích hành vi và phát hiện bất thường theo thời gian thực. Khi có sự cố hoặc dấu hiệu nguy hiểm, hệ thống lập tức phát tín hiệu tới trung tâm điều hành để huy động sự hỗ trợ của tài xế Xanh SM gần nhất hoặc cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, thông tin nhận được đánh giá tích cực từ cộng đồng. Đặc biệt, những người thường xuyên di chuyển bằng taxi chia sẻ hài lòng với trang bị mới, bởi hành khách có thêm lá chắn bảo vệ bản thân khỏi những tình huống không mong muốn.

“Hành khách, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người thường xuyên di chuyển một mình cũng cảm thấy an tâm, thoải mái hơn. Đây là cách một số nước phát triển đã áp dụng và hạn chế tình huống nguy hiểm”, người dùng tên Trịnh Thành Vũ nói trên một diễn đàn khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ của Xanh SM.

Đối với tài xế, S2S cũng được đánh giá là giải pháp hữu ích giúp người lái xe an tâm hơn trong suốt quá trình làm việc, nhất là trong khung giờ đêm, khu vực ít người hoặc phục vụ khách hàng chưa rõ thông tin.

“Tôi ủng hộ việc trang bị hệ thống giám sát an toàn trên xe taxi điện. Có camera giám sát sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi làm việc”, anh Trần Văn Thắng - tài xế Xanh SM tại TP.HCM chia sẻ.

Vận hành minh bạch, bảo mật tuyệt đối dữ liệu cá nhân

Một trong những điểm khác biệt nổi bật của hệ thống S2S đến từ cách Xanh SM dung hòa giữa tiêu chuẩn an toàn và quyền bảo mật, riêng tư của khách hàng.

Thay vì giám sát 24/7 như nhiều hệ thống khác, camera trong xe chỉ được kích hoạt tự động trong khung giờ có nguy cơ cao về an ninh - từ 22h đêm đến 6h sáng hôm sau. Ngoài khung giờ này, camera chỉ được bật khi có yêu cầu từ hành khách, đảm bảo tối đa quyền riêng tư và trao sự chủ động cho người dùng.

Toàn bộ dữ liệu từ camera giám sát đều được mã hóa và tự động xóa sau 48 giờ lưu trữ và chỉ truy xuất khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan chức năng.

Theo chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Toàn, mô hình giám sát “có chọn lọc” như S2S của Xanh SM là hướng đi đáng hoan nghênh, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ an toàn tại nhiều quốc gia tiên tiến.

Ông Toàn lấy ví dụ, tại Đức, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (GDPR) yêu cầu các hệ thống camera giám sát công cộng và trên phương tiện giao thông phải thông báo rõ ràng, giới hạn thời gian lưu trữ và không được ghi hình liên tục. Tương tự, tại Mỹ, một số bang như California cũng thiết lập quy định nghiêm ngặt về việc truy cập và sử dụng dữ liệu từ camera trong xe - yêu cầu phải thông báo minh bạch, không dùng cho mục đích thương mại và chỉ ghi hình trong tình huống cụ thể.

“Bằng cách tiếp cận này của Xanh SM, S2S vừa là công cụ giám sát, vừa là giải pháp công nghệ nhân văn, minh bạch, bảo mật và tôn trọng người dùng, đồng thời vẫn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao cho cả tài xế và hành khách”, ông Toàn nhấn mạnh.

Cam kết nâng chuẩn an toàn và minh bạch từ Xanh SM

Ở góc độ thị trường, ông Toàn đánh giá, triển khai hệ thống S2S là minh chứng rõ nét cho cam kết tiên phong của Xanh SM trong việc thiết lập chuẩn mực an toàn và minh bạch mới cho ngành vận tải công nghệ tại Việt Nam.

Là hãng taxi đầu tiên chủ động trang bị hệ thống giám sát an toàn toàn diện cho toàn bộ đội xe, Xanh SM không chỉ đáp ứng trước yêu cầu của cơ quan chức năng, mà còn đi trước một bước với giải pháp công nghệ vượt trội, hướng đến lợi ích lâu dài cho hành khách và tài xế.

Vị chuyên gia cũng chỉ ra, lợi thế sở hữu đội xe điện thông minh VinFast giúp Xanh SM dễ dàng tích hợp công nghệ an toàn tiên tiến, từ đó mang đến trải nghiệm dịch vụ hiện đại, thân thiện và bền vững với môi trường. Sau giai đoạn thử nghiệm thành công trên đội xe cơ hữu, Xanh SM sẽ khuyến khích, hỗ trợ đối tác tài xế Xanh SM Platform trang bị hệ thống S2S. Các đối tác doanh nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ cung cấp giải pháp trọn gói nếu có nhu cầu nhằm hướng tới hệ sinh thái vận hành đồng bộ - an toàn - chất lượng vượt trội.

“Tiêu chuẩn của thị trường sẽ từng bước được nâng lên, mang đến lợi ích bền vững cho cả khách hàng, tài xế và doanh nghiệp”, chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Toàn khẳng định.