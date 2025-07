Xe điện mini Honda N-One e: chính thức ra mắt, di chuyển tối đa 270 km

Tại thời điểm ra mắt, Honda N-One e: được phân phối với 2 phiên bản là N-ONE e: G và N-ONE e: L. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị 1 động cơ điện 53 mã lực, hệ dẫn động cầu trước và bộ pin điện 29,6 kWh.