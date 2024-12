Xét xử 17 bị cáo vụ 'chuyến bay giải cứu' giai đoạn 2

Bắt Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Giang Điền

Ngày 23/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Tuấn (40 tuổi, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Giang Điền) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.