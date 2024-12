'Nữ quái' ở Thái Bình lừa người yêu hơn 2 tỷ đồng để đánh bạc qua mạng

Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra vụ việc một người phụ nữ lợi dụng tình cảm của người yêu ở xa, đưa ra thông tin gian dối để lừa hơn 2,3 tỷ đồng.

Chiều 23/12, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Liên (SN 1989, trú tại xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phạm Thị Liên. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng tháng 4/2023, tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Liên gặp gỡ và có quan hệ tình cảm với anh N.T.S. (trú tại tỉnh Kiên Giang).

Đến khoảng tháng 7/2023, Liên về quê sinh sống nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Lợi dụng tình cảm và sự tin tưởng của anh S., Liên nhiều lần đưa ra những thông tin gian dối về việc bản thân bị lừa bán ra nước ngoài làm gái bán dâm nên cần tiền chuộc và làm giấy tờ để về nước.

Từ tháng 2 - 8/2024, do tin tưởng, anh S. đã nhiều lần chuyển tiền cho Liên với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng . Số tiền này được Liên sử dụng để tiêu xài cá nhân và đánh bạc qua mạng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.