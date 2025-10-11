Xin đi nhờ xe rồi sát hại, hiếp dâm, cướp tài sản

Tiến xin đi nhờ xe máy của chị B. để về, rồi dùng dao thái lan uy hiếp, đâm nhiều nhát vào vùng ngực nạn nhân, hiếp dâm, cướp xe máy và điện thoại di động.

Đối tượng Nguyễn Như Tiến. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Như Tiến (SN 2008, trú tổ 1, xã Ia Grai, Gia Lai) tại một nhà nghỉ ở xã Ia Grai liên quan tới vụ án mạng, hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 9h ngày 10/10, người dân địa phương phát hiện thi thể chị R.M.B. (SN 2002, trú Làng Del, xã la Krái, Gia Lai) trong tư thế nằm ngửa, trên ngực có nhiều vết đâm. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện một con dao thái Lan và dấu vết tinh dịch trong người nạn nhân; kiểm tra trên người không phát hiện điện thoại và không phát hiện xe mô tô của nạn nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi nhận định nguyên nhân chết do suy tuần hoàn, suy hô hấp do đa vết thương xuyên thấu ngực; thủng khí quản, đứt động mạch dưới đòn.

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã trực tiếp chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, truy xét với quyết tâm sớm truy bắt đối tượng gây án.

Đến 17h ngày 10/10 (8 giờ sau khi phát hiện xác nạn nhân), Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ đối tượng nghi vấn là Nguyễn Như Tiến khi y đang lẩn trốn một nhà nghỉ ở xã Ia Grai.

Bước đầu Tiến khai nhận, khoảng 12h00 ngày 7/10, đối tượng đi đến Nhà thờ giáo xứ Ia Tô thì gặp chị B. và xin đi nhờ xe máy để về. Quá trình di chuyển, nảy sinh ý định cướp tài sản nên Tiến chở nạn nhân vào khu vực rẫy ở trên. Tại đây, đối tượng uy hiếp và dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực nạn nhân, sau đó hiếp dâm, cướp xe máy và điện thoại di động rồi bỏ trốn.