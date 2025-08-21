Xoay xở ra ga Hà Nội khi cấm đường sớm

Hà Nội cấm nhiều tuyến phố từ trưa 21/8 để phục vụ buổi hợp luyện lần đầu cho đại lễ A80, du khách ra ga Hà Nội cần tính toán lộ trình di chuyển sớm hơn thường lệ.

Hàng trăm nữ chiến sĩ từ miền Nam đến ga Hà Nội trưa 6/6, chuẩn bị cho lễ diễu binh dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đinh Hà.

Từ 11h30 ngày 21/8, Công an TP Hà Nội tổ chức cấm, hạn chế nhiều tuyến phố trung tâm để phục vụ buổi hợp luyện lần thứ nhất cho đại lễ A80 vào lúc 20h cùng ngày. Thời gian cấm, tạm cấm, hạn chế phương tiện sẽ kéo dài từ 11h30 đến 3h hôm sau, sớm hơn 5 tiếng so với dự kiến ban đầu.

Do ga Hà Nội nằm trên đường Lê Duẩn (thuộc các tuyến phố sẽ cấm hoàn toàn phương tiện lưu thông), ngành đường sắt khuyến cáo hành khách nên có mặt trước giờ khởi hành sớm hơn thường lệ, ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng thay vì phương tiện cá nhân.

Taxi công nghệ và xe ôm truyền thống vẫn hoạt động, song nhiều khả năng chỉ được dừng đỗ cách ga một quãng, buộc hành khách đi bộ tiếp.

Trong khung giờ nhiều tuyến phố bị "phong tỏa", xe buýt trở thành phương tiện thuận tiện nhất để đến ga Hà Nội, gồm các tuyến: 08B, 49, 40, 32, 11, 03A, 01.

Các đoàn diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước về ga Hà Nội, ngày 3/5. Ảnh: Đinh Hà.

Theo ngành đường sắt, một số chuyến tàu sẽ không xuất phát hoặc không dừng ở ga Hà Nội mà điều chỉnh sang ga Long Biên, Gia Lâm hoặc Giáp Bát.

▸ Đối với tuyến Hà Nội - Hải Phòng:

Tàu LP8/LP7 các ngày 21, 24, 27, 29/8 và ngày 1/9 kết thúc và xuất phát tại ga Long Biên.

Tàu LP2/3, LP5/6 các ngày 30/8 và 2/9 kết thúc và xuất phát tại ga Long Biên.

Tàu LP5 các ngày 21, 24, 27/8 xuất phát tại ga Long Biên (15h26).

Tàu HP1 các ngày 30/8, 2/9 xuất phát tại ga Long Biên.

Tàu HP2 các ngày 21, 24, 27, 29/8 và 1/9 kết thúc tại ga Long Biên.

▸ Đối với tuyến Hà Nội - Lào Cai:

Tàu SP7/8 các ngày 21, 24, 27, 29/8 và 1/9 kết thúc và xuất phát tại ga Gia Lâm.

Tàu SP3 các ngày 21, 24, 27, 29/8 và 1/9 xuất phát tại ga Gia Lâm.

Tàu SP4 xuất phát ga Lào Cai các ngày 29/8 và 1/9 kết thúc tại ga Gia Lâm ngày hôm sau

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách theo dõi danh sách các tuyến phố bị hạn chế, cấm xe trong dịp lễ 2/9 để chủ động kế hoạch di chuyển, đảm bảo hành trình thuận lợi.

Du khách ghi lại cảnh đoàn tàu chạy qua phố cà phê đường tàu từ phía ngoài rào chắn, sáng 2/7. Ảnh: Đan Châu.

Trước đó, Hà Nội cũng khuyến cáo người dân và du khách ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng trong thời gian diễn ra đại lễ A80, do nhiều tuyến đường trung tâm sẽ bị cấm hoặc hạn chế.

2 tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội tăng thời gian hoạt động, các tuyến buýt qua khu vực trung tâm gồm: 09A, 22A, 33, BRT 01, E09, E07, E08, 86, 02, 23, 25 và 32.

Với người đi phương tiện cá nhân, thành phố yêu cầu các xã, phường bố trí bãi gửi xe tạm tại trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa hoặc sân vận động.

Theo kế hoạch, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào các ngày 21, 24 và 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Lễ diễu binh huy động đầy đủ lực lượng với các khối diễu hành trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Gần 16.000 người tham gia, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo, trang bị đặc chủng của Quân đội, Công an.