Xử lý đối tượng xuyên tạc kết quả đấu tranh vụ “thảm án” tại Đồng Nai

  • Thứ tư, 8/10/2025 22:05 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Tài khoản Tiktok của ông N.Đ.H.V đã chia sẻ những thông tin xuyên tạc kết quả đấu tranh, bắt giữ đối tượng gây ra vụ thảm án ở Đồng Nai.

Ngày 8/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.H.V (SN 1994, ngụ TP.HCM) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Le Sy Tung Dong Nai anh 1

Ông V. làm việc với cơ quan công an vì tội xuyên tạc thông tin. Ảnh: Công an cung cấp.

Phòng PA05 phát hiện ông V. sử dụng tài khoản Tiktok có tên “Vũ Râu” để cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung xuyên tạc kết quả công tác đấu tranh Chuyên án 1025G, bắt giữ đối tượng Lê Sỹ Tùng trong vụ án giết 3 người tại xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Làm việc với cơ quan công an, ông V. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xoá bỏ các bài viết trên trang Tiktok cá nhân, cam kết không tái phạm.

Phòng PA05 - Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trên không gian mạng cần tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp và chia sẻ thông tin. Cơ quan công an nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an đã bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Le Sy Tung Dong Nai anh 2

Nghi can Lê Sỹ Tùng bị bắt.

Nghi phạm được xác định là Lê Sỹ Tùng (SN 1992) là người dân thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (cũ). Tùng bị bắt trên đường đi lẩn trốn.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, nghi phạm Lê Sỹ Tùng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi gây án. Đối tượng tìm hiểu kỹ về gia đình nạn nhân, dùng súng bắn vào hệ thống camera an ninh để che giấu hành vi, sau đó nấp trên đồi phía trước nhà, quan sát sinh hoạt của các nạn nhân rồi mới tiếp cận và ra tay sát hại.

https://vtcnews.vn/xu-ly-doi-tuong-xuyen-tac-ket-qua-dau-tranh-vu-tham-an-tai-dong-nai-ar970079.html

Bảo Linh/VTC News

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

Đọc tiếp

