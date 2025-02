Xử lý người phụ nữ đăng thông tin sai sự thật về CSGT

Trước đó, vào ngày 4/2/2025, Quàng Thị Thích (SN 1990, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã sử dụng tài khoản tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng tải, phát trực tiếp đoạn video có thời lượng 1 phút 49 giây với nội dung xuyên tạc rằng "CSGT huyện Điện Biên bắt dân ngay tại cổng nhà, đánh đập người dân.... ”.

Trong khoảng thời gian từ 22h20 ngày 4/2 đến 8h23 ngày 5/2/2025, Quàng Thị Thích đã 4 lần vào trang Facebook của mình chỉnh sửa tiêu đề kèm theo đoạn video đã phát trực tiếp để tiếp tục đăng tải, đề nghị mọi người chia sẻ lại.

Trên thực tế, sau khi biết người thân điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại khu vực bản Phượn (xã Thanh Yên) vi phạm nồng độ cồn, gia đình người vi phạm có ra xin bỏ qua nhưng CSGT không chấp nhận. Không chỉ có vậy, người nhà của đối tượng vi phạm còn tấn công cán bộ CSGT, buộc lực lượng chức năng phải khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Trong khi đó, Thích đã sử dụng điện thoại để phát video trực tiếp vào tài khoản mạng xã hội cá nhân theo ý đồ riêng.

Tại cơ quan Công an, Quàng Thị Thích thừa nhận hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung trên là sai sự thật, đồng thời nhận thấy việc làm này đã vi phạm pháp luật.

