Xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo mới ở Bình Dương

Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Bình Dương, cho biết đơn vị phát hiện nhiều đối tượng hoạt động mạo danh công ty du lịch, khách sạn, đại lý bán vé máy bay.

Các trang mạng này quảng cáo với các mức giá rất hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu hút người mua. Nếu có người liên hệ, các đối tượng sẽ đặt chỗ vé máy bay, gửi mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu thanh toán. Sau khi nhận thanh toán, các đối tượng không xuất ra vé máy bay và ngắt liên lạc. Do mã đặt chỗ chưa được xuất ra vé máy bay, nên sẽ tự hủy sau một thời gian và người mua chỉ biết được việc này khi đến sân bay.

Chị T. (ngụ tại TP Thuận An) cho biết sau khi chị chuyển khoản, các đối tượng nói quá trình chuyển khoản bị lỗi, rồi yêu cầu chị thực hiện chuyển khoản lại. Chị T. chuyển khoản lại một lần nữa, thì đối tượng báo đã nhận tiền.

Tuy nhiên, chị T. kiểm tra số dư tài khoản thì thấy bị trừ 2 lần tiền, nên yêu cầu đối tượng chuyển trả lại. Đối tượng nói chị T. muốn nhận lại tiền do chuyển lỗi trước đó, thì phải thực hiện các bước, thủ tục theo yêu cầu của các đối tượng. Tin tưởng, chị T. đã 4 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 19 triệu đồng cho các đối tượng thì chúng cắt liên lạc...

Hai đối tượng lừa đảo Trần Lâm Hoàng Thái (trái) và Trần Quốc Khánh bị Công an Bình Dương bắt giữ.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân, cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn các gói du lịch, dịch vụ, nên lựa chọn dịch vụ đặt tour, đặt phòng, đặt vé máy bay của những công ty uy tín hoặc qua các App du lịch (ứng dụng du lịch đã xác minh qua kênh khác).

Cần cảnh giác khi nhận được lời mời chào mua gói du lịch, vé máy bay với mức giá quá rẻ trong mùa du lịch (rẻ hơn 20-30%, thậm chí 50% so với giá chung của thị trường); đặc biệt thận trọng khi được yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ chỗ, nếu có thể nên thực hiện giao dịch thanh toán trực tiếp.

Chú ý các dấu hiệu nhận biết website giả mạo thông qua tên website và tên miền. Thông thường tên các website giả sẽ gần giống với tên các website thật nhưng sẽ có thêm hoặc thiếu một số ký tự hoặc xuất hiện một số lỗi sai chính tả. Tên miền giả thường sử dụng những đuôi lạ như .cc, .xyz, .tk…

Một thủ đoạn lừa đảo biến hóa khác là thủ đoạn sử dụng tài khoản ảo. Theo điều tra, tháng 4/2025, Trần Lâm Hoàng Thái (SN 1996, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) lên mạng xã hội làm quen với người đàn ông chưa rõ lai lịch để tham gia vào hội nhóm hoạt động rửa tiền. Người đàn ông này hướng dẫn cho Thái tạo một tài khoản tiền ảo với số tiền hơn 57 tỷ đồng. Sau đó, Thái đăng nhập, thao tác sử dụng tài khoản ảo nói trên và sử dụng để đi lừa đảo chuyển tiền nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác.

Ngày 25/4, Thái rủ thêm 2 người khác đến một cửa hàng bán quần áo trong khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP Thuận An (Bình Dương) để mua quần áo, giày dép với tổng số tiền 3,7 triệu đồng. Đến khi tính tiền, thì Thái dùng tài khoản ảo nói trên để thực hiện lệnh chuyển tiền cho chủ cửa hàng.

Do việc chuyển khoản mua hàng diễn ra hàng ngày mà chưa gặp trục trặc gì, chủ cửa hàng cũng không kiểm tra số dư tài khoản ngay lúc đó. Đến khi các đối tượng rời đi, chủ cửa hàng kiểm tra, thì không thấy nhận tiền mới biết mình bị lừa đảo nên trình báo cơ quan Công an.

Hôm sau, Thái lên mạng xã hội và liên hệ với chị S. để trao đổi việc đổi 80 triệu đồng từ tài khoản để lấy tiền mặt với chi phí là 2,8 triệu đồng. Khi hai bên gặp nhau, Thái dùng tài khoản ảo để chuyển số tiền 82,8 triệu đồng qua số tài khoản của chị S., đồng thời, đưa lịch sử giao dịch chuyển tiền thành công (giả) cho chị S. xem và yêu cầu đưa 80 triệu đồng tiền mặt.

Tuy nhiên, do chưa thấy tiền qua tài khoản, chị S. không đồng ý mà âm thầm trình báo cơ quan Công an. Ít phút sau, Công an phường Mỹ Phước, TP Bến Cát đến nơi mời cả hai về trụ sở Công an phường làm việc, thì Thái nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội của mình...

Một vụ khác, lừa đảo bằng hình thức mua bán nông sản, trái cây. Trần Quốc Khánh (SN 1997, quê Hậu Giang) cùng với một đối tượng chưa rõ lai lịch rủ nhau lừa các chủ vựa bán nông sản, trái cây nhằm chiếm đoạt tài sản. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng kết nối với các chủ vựa bán nông sản, trái cây để thương lượng giá cả và đặt mua với số lượng lớn rồi yêu cầu người bán chở đến giao hàng tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Khi các chủ hàng cho ôtô chở nông sản, trái cây đến vị trí giao hàng theo yêu cầu, thì đối tượng Trần Quốc Khánh yêu cầu chủ xe cho xuống khoảng 2/3 số hàng. Số còn lại, Khánh yêu cầu chở đến giao ở một điểm khác do Khánh điều khiển môtô dẫn đường rồi sẽ thanh toán hết tiền.

Trong quá trình dẫn đường, thì Khánh cố tình đi lòng vòng nhằm mục đích kéo dài thời gian để cho đồng bọn đến lấy số hàng nông sản, trái cây đã được giao trước đó. Sau khi chiếm đoạt được hàng, Khánh cũng điều khiển xe bỏ trốn. Chủ hàng quay lại điểm giao hàng ban đầu, thì phát hiện không còn hàng hóa nữa.

Với thủ đoạn như trên, trong tháng 4/2025, các đối tượng đã thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt khoảng 1,5 tấn thanh long và 1 tấn mít rồi mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.