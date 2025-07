Yakiniku Like chào đón nhà hàng nướng solo thứ ba tại Saigon Centre

Chuỗi nhà hàng với hình thức nướng solo độc đáo Yakiniku Like tiếp tục mở rộng với chi nhánh thứ ba tại Saigon Centre cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Yakiniku Like - “ông lớn” nướng solo đến từ Nhật Bản, chuẩn bị khai trương chi nhánh mới tại Saigon Centre - trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất TP.HCM vào ngày 11/7. Đây là nhà hàng thứ ba của Yakiniku Like tại Việt Nam và cũng là chi nhánh thứ 196 của thương hiệu trên toàn thế giới, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng bản đồ nướng “Solo” độc đáo.

Khởi nguồn của trào lưu nướng solo

Yakiniku Like là thương hiệu nướng fast-casual nổi tiếng đến từ Nhật Bản, ghi dấu mạnh mẽ với mô hình nướng solo dành cho những thực khách đi một mình với bếp nướng riêng biệt. Mỗi ngày, các nhà hàng Yakiniku Like đón đông đảo khách hàng đến dùng bữa, thậm chí xếp hàng dài để chờ tới lượt tại Nhật Bản.

Đông đảo khách hàng chờ đợi trước nhà hàng Yakiniku Like tại Nhật Bản.

Bắt nguồn từ Nhật Bản với nhà hàng đầu tiên, thương hiệu nhanh chóng chinh phục nhiều thị trường từ Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc), Anh, các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Philippines, Campuchia... nhờ mô hình độc đáo cùng chất lượng dịch vụ chuẩn ngon nhanh - giá hợp lý. Cụ thể, nhà hàng áp dụng chuẩn chất lượng đồ ăn hương vị Nhật Bản, tốc độ phục vụ nhanh chưa tới 3 phút, mức giá hấp dẫn từ 69.000 đồng cho các phần ăn và món lẻ từ 25.000 đồng.

Các set meal hấp dẫn dành cho khách hàng đi một mình tại Yakiniku Like.

Mang phong cách nướng fast-casual, menu nướng của Yakiniku Like đa dạng với nhiều sự lựa chọn chất lượng như ba chỉ bò, lõi nạc vai bò, đùi gà rút xương, ba chỉ heo... và các loại hải sản như mực, tôm sú, sò điệp tươi ngon. Các phần ăn có trọng lượng 50 g - 300 g phù hợp cho khẩu phần ăn từng người. Đặc biệt, mức giá tại đây cũng hợp lý để tiếp cận đông đảo các tín đồ thịt nướng tại Việt Nam mong muốn trải nghiệm đồ nướng chuẩn Nhật.

Những năm gần đây, các dịch vụ ăn uống dành cho khách hàng đi một mình tại Việt Nam ngày càng phát triển, cho thấy nhu cầu ăn uống đang chuyển dịch theo hướng cá nhân hóa, tiết kiệm thời gian hơn. Yakiniku Like vừa vặn có thể đáp ứng nhu cầu đó với chất lượng dịch vụ đã được minh chứng với thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Nhà hàng mới toanh tại Saigon Centre

Với vị trí trung tâm đắc địa, nhà hàng mới của Yakiniku Like hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng mới, mang trải nghiệm nướng “solo” chuẩn Nhật đến gần hơn với đông đảo thực khách, từ các tín đồ ẩm thực, dân văn phòng đến khách du lịch.

Tương tự chi nhánh Vincom Đồng Khởi và Estella Place, nhà hàng tại Saigon Centre sở hữu không gian hiện đại cùng hệ thống bếp nướng cá nhân, cho phép khách hàng thưởng thức nướng theo cách riêng. Công nghệ nướng không ám mùi - phục vụ trong 3 phút giúp trải nghiệm nướng trở nên nhanh gọn, tiện lợi hơn bao giờ hết.

Với mô hình độc đáo, chất lượng món ngon và giá hời tại vị trí trung tâm, Yakiniku Like Saigon Centre hứa hẹn là điểm đến thu hút nhiều thực khách yêu thích ẩm thực nướng Nhật Bản, dù là đi một mình hay đi cùng bạn bè và người thân. Nhà hàng còn có bàn dành cho khách đi theo nhóm, giúp mọi người thoải mái, tận hưởng bữa ăn cùng nhau.

Đồ nướng chuẩn Nhật, phục vụ nhanh và với mức giá hấp dẫn làm nên thương hiệu Yakiniku Like.

Nhân sự kiện khai trương chi nhánh mới, Yakiniku Like có chương trình ưu đãi hấp dẫn dành tặng khách hàng. Cụ thể trong ngày 11/7, nhà hàng ưu đãi100 phần ăn Karubi Set (ba chỉ bò 100 g) với giá 29.000 đồng (giá gốc 99.000 đồng), áp dụng cho 100 khách đầu tiên trong ngày. Từ 12/7 đến 26/7, khách hàng nhắn tin qua fanpage Yakiniku Like Vietnam để nhận mã e-code thưởng thức món lẻ Karubi (ba chỉ bò - 100 g) giá 29.000 đồng, áp dụng cho hóa đơn từ 300.000 đồng. Ngoài ra, từ 11/7 đến 11/9, khách hàng sẽ nhận được bánh mochi kem miễn phí khi đánh giá cơ hội khui blindbox để nhận một trong các món miễn phí gồm ba chỉ bò & heo 200 g, ba chỉ bò 100 g, má heo 50 g, mực 50 g, đồ uống hoặc kem mochi. Phần thưởng áp dụng cho lần ăn tiếp theo với hóa đơn đạt mốc 300.000 đồng hoặc 500.000 đồng. Độc giả xem thêm thông tin và chi tiết tại fanpage Yakiniku Like Việt Nam.