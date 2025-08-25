Yến Xuân đón tuổi 34, được Văn Lâm tặng đồng hồ vài trăm triệu

Ngày 25/8, Bùi Thị Yến Xuân - bà xã thủ thành Đặng Văn Lâm - chia sẻ cảm xúc chào đón tuổi 34 và khoe món quà đắt giá được chồng tặng nhân dịp sinh nhật.

"Cảm ơn chồng", cô viết bình luận dưới bài đăng và không quên tag tên nửa kia. Nhiều người cho rằng chiếc đồng hồ mà Văn Lâm tặng vợ là chiếc Franck Muller V32 Custom Diamond, có giá thị trường khoảng hơn 100 triệu đến vài trăm triệu đồng.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích. Bạn bè và những người theo dõi cũng để lại bình luận chúc mừng sinh nhật Yến Xuân, bày tỏ ghen tỵ trước món quà đặc biệt mà cô nhận được.

Trước đó một ngày, Đặng Văn Lâm cũng dành lời chúc ngọt ngào đến nửa kia. "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu", anh viết, kèm theo là khoảnh khắc tình tứ trong ngày đám cưới cách đây một năm.

Sinh nhật năm ngoái của Yến Xuân, chàng "gấu Nga" cũng tặng cô chiếc đồng hồ Rolex có giá ước tính 400 triệu đồng. Nữ huấn luyện viên cá nhân đã hét lớn, không giấu nổi sự phấn khích khi mở hộp quà này.

Món quà là chiếc đồng hồ hàng hiệu được Văn Lâm tặng vợ nhân sinh nhật tuổi 34 của cô. Ảnh: Bùi Thị Yến Xuân/Facebook.

Văn Lâm - Yến Xuân bắt đầu hẹn hò từ năm 2018. Trong suốt 6 năm, cả hai hiếm khi lộ hình ảnh công khai. Tuy nhiên, những khoảnh khắc được chia sẻ bởi người thân cũng đủ khẳng định sự gắn bó. Sau khi kết hôn, cả hai thoải mái hơn trong việc chia sẻ khoảnh khắc đời thường.

Tháng 7 năm ngoái, sau 6 năm hẹn hò, Văn Lâm và Yến Xuân chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới riêng tư tại Nha Trang. Chỉ hơn 20 khách mời là người thân và bạn bè thân thiết có mặt.

Ngày 19/2 năm nay, cặp đôi chào đón con đầu lòng, đặt biệt danh là Gấu. Từ khi có em bé, nam thủ thành cũng luôn dành thời gian chăm sóc con mỗi khi được nghỉ. Vợ chồng cầu thủ - WAG cũng thường xuyên đưa con đi du lịch, gặp gỡ người thân.

Văn Lâm đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình tại V.League 1 và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Trong khi đó, Yến Xuân cũng trở lại với công việc PT online sau thời gian nghỉ sinh con.