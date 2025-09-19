Yêu cầu khám tâm lý đối với học sinh giật tóc, hành hung giáo viên

UBND phường cho biết ban giám hiệu đã yêu cầu gia đình học sinh hành hung giáo viên đi khám, kiểm tra sức khỏe tâm lý, song gia đình chưa cung cấp kết quả.

Học sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học. Ảnh: Cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 7 ở trường THCS Đại Kim (phường Định Công) giật tóc, nhấn đầu, hành hung cô giáo ngay trong lớp, UBND phường Định Công (Hà Nội) đã có báo cáo.

Theo đó, chính quyền địa phương xác định sự việc xảy ra tại trường Đại Kim là nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, danh dự và uy tín của giáo viên mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khỉ sự việc xảy ra, ban giám hiệu trường THCS Đại Kim đã nhanh chóng xử lý theo thẩm quyền.

Nhà trường tổ chức cho học sinh vi phạm trực tiếp nhận lỗi và xin lỗi công khai với giáo viên trước tập thể lớp, đồng thời mời phụ huynh đến làm việc để cùng thống nhất các biện pháp giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh sửa sai và rèn luyện lại hành vi.

Đồng thời, nhà trường cũng yêu cầu gia đình đưa học sinh đi khám, kiểm tra sức khỏe tâm lý. Tuy nhiên, sau khi đi khám, gia đình chưa cung cấp được cho nhà trường kết quả kiểm tra sức khỏe.

Chiều ngày 19/9, tại buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy phường, nhà trường báo cáo tại thời điểm xảy ra sự việc, học sinh có biểu hiện tâm lý bất ổn.

Về phía giáo viên, nhà trường đã động viên, ổn định tinh thần cho cô T.T.T.H. (cô giáo bị học sinh hành hung), tránh để sự việc gây thêm áp lực, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy.

Sự việc xảy ra tại lớp 7A14, trường THCS Đại Kim (phường Định Công). Ảnh: Ngọc Bích.

Nhà chức trách cho biết quan điểm xử lý của chính quyền địa phương là phải bảo đảm sự công bằng, khách quan, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi sai phạm để giữ gìn tính tôn nghiêm của người thầy và kỷ cương trong nhà trường.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục, giúp học sinh nhận thức rõ sai lầm, có cơ hội sửa đổi và tái hòa nhập tập thể, tránh tình trạng em bị kỳ thị hoặc bỏ học.

UBND phường đã báo cáo các cơ quan liên quan, đồng thời chỉ đạo công an phường khẩn trương vào cuộc để xác minh sự việc, nhằm bảo đảm sự thượng tôn pháp luật, qua đó răn đe, ngăn chặn những hành vi bạo lực hoặc chống đối thầy cô.

Đối với trường THCS Đại Kim, chính quyền yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, tăng cường giám sát, duy trì k luật và nội quy lớp học.

Nhà trường cần tiếp tục quan tâm, động viên tinh thần cô giáo T.T.T.H., bảo đảm môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh cho đội ngũ giáo viên.

Bên cạnh đó, nhà trường phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để giáo dục, uốn nắn hành vì vi phạm, giúp học sinh sửa sai và tiến bộ.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đưa tin, sự việc xảy ra chiều 16/9, tại lớp 7A14, trường THCS Đại Kim. Khi giáo viên phát hiện và tịch thu đồ chơi sắc nhọn, học sinh T.G.B. đã có hành vi kéo tóc, ghìm cô giáo, thậm chí kéo ngã cô để giành lại đồ chơi.

Sự việc kết thúc sau khoảng hai phút, khi nam sinh giằng lại được đồ chơi. Video lan truyền trên mạng trưa 19/9, khiến dư luận bất bình.

Hiện tại, gia đình và học sinh đã gửi lời xin lỗi đến cô H., đồng thời chủ động xin cho em B. nghỉ học trong vòng 10 ngày để giáo dục lại. Giáo viên chủ nhiệm và nhà trường đã đồng ý với phương án này nhằm tạo cơ hội cho học sinh suy nghĩ, sửa đổi bản thân.