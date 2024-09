Nhiều người cho rằng cột mốc 7 năm là "lời nguyền chết chóc" trong tình yêu, hôn nhân khi xung đột, lừa dối hoặc những khác biệt khó có thể hàn gắn giữa các đôi bắt đầu lộ rõ.

"Yêu nhau 7 năm không cưới sẽ chia tay" đang là câu nói viral trên mạng xã hội sau chuyện tình đổ vỡ được cho vì người thứ ba của một cặp TikToker có hàng nghìn người theo dõi.

Trong rất nhiều tình tiết của câu chuyện, nhiều người đặc biệt chú ý, nhắc đi nhắc lại cột mốc 7 năm bên nhau của cặp đôi. Đa số đều tán đồng rằng 7 có lẽ không phải là con số may mắn trong hôn nhân, tình yêu khi họ cũng chia tay với người yêu hay bạn đời sau 7 năm gắn bó.

Trong tiếng Anh cũng có cụm từ "The seven-year itch" hay "7-year itch" (tạm dịch: cơn ngứa ngáy 7 năm) để chỉ hiện tượng này. Cơn ngứa ngáy 7 năm đề cập đến quan điểm cho rằng tỷ lệ ly hôn, chia tay có thể đạt đến đỉnh điểm xung quanh cột mốc 7 năm. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh khái niệm này, nó vẫn khiến nhiều người phải lo lắng.

Cơn ngứa ngáy 7 năm không nhất thiết ám chỉ mong muốn ly hôn, mà có thể bộc lộ những vấn đề lớn trong mối quan hệ như xung đột, lừa dối hoặc những khác biệt khó có thể hàn gắn.

Nguồn gốc

"The seven-year itch" xuất phát từ bộ phim cùng tên ra mắt năm 1955, với sự tham gia diễn xuất của Marilyn Monroe. Về cơ bản, câu chuyện xoay quanh một người đàn ông đã có gia đình phải vật lộn với ý nghĩ bỏ vợ con để đến với một người phụ nữ trẻ hơn (do Marilyn Monroe thủ vai).

Mong muốn của người này được xác thực bởi bản thảo của một bác sĩ tâm thần - người đưa ra giả thuyết rằng tất cả đàn ông đều lừa dối vợ mình vào năm thứ 7 của cuộc hôn nhân.

"The seven-year itch" xuất phát từ bộ phim cùng tên có sự tham gia của Marilyn Monroe. Ảnh: 20th Century Fox.

Số liệu thống kê của Cục điều tra dân số Mỹ vào thời điểm đó tiết lộ rằng việc ly hôn rất có thể xảy ra sau 7 năm bên nhau. Ban đầu, thuật ngữ cơn ngứa ngáy 7 năm chủ yếu dùng trong hôn nhân. Nhưng khi việc sống thử trở nên phổ biến, nó cũng được dùng cho các cặp yêu nhau. Tương tự với người lập gia đình, dấu mốc 7 năm được cho khiến các cặp chưa kết hôn dễ bộc lộ nhiều mâu thuẫn khó giải quyết, dẫn đến chia tay.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, "the seven-year itch" vẫn chủ yếu là suy đoán, hoàn toàn chưa có nghiên cứu chính thức nào xác nhận hiện tượng này.

Lời nguyền có thật?

Nhiều cặp đôi nổi tiếng đã kết thúc mối quan hệ lãng mạn sau khi đạt đến dấu mốc 7 năm.

Brad Pitt và Jennifer Aniston chia tay sau 7 năm bên nhau. Cặp đôi trước đây gặp nhau lần đầu vào năm 1994 nhưng không hẹn hò cho đến năm 1998. Nam diễn viên đã cầu hôn ngôi sao Friends vào năm 1999 và họ kết hôn vào năm sau đó.

Đầu năm 2005, sau 5 năm kết hôn, Brad và Jen tuyên bố đã chia tay.

Rory McIlroy và Erica Stoll ly hôn sau 9 năm bên nhau và 7 năm kết hôn. Cặp đôi đã kết hôn tại Lâu đài Ashford xa hoa vào tháng 4/2017 với danh sách khách mời toàn sao bao gồm Niall Horan và Chris Martin. Rory và Erica có chung một cô con gái tên là Poppy, sinh ngày 31/8/2020.

Brad Pitt và Jennifer Aniston chia tay sau 7 năm bên nhau. Ảnh: Shutterstock.

Sofia Vergara và Joe Manganiello chia tay vào tháng 7/2023 cũng sau 7 năm chung sống. Hai diễn viên lần đầu gặp nhau vào tháng 5/2014 thông qua bạn diễn Jesse Tyler Ferguson trong Modern Family, và vội vã đính hôn vào tháng 12 năm đó. Đến cuối năm 2015, họ kết hôn ở Palm Beach.

Một cặp đôi khác cũng phải chịu cơn ngứa ngáy 7 năm là Olivia Wilde và Jason Sudeikis. Olivia và Jason, lần đầu gặp nhau vào tháng 5/2011 và đính hôn vào tháng 1/2013, có 2 con. Cặp đôi chia tay vào tháng 11/2020.

Tuy vậy, Gigi Engle, nhà tình dục học tại Womanizer và là tác giả của All The F*cking Mistakes: A Guide to Sex, Love, and Life, cảm thấy khái niệm cơn ngứa ngáy 7 năm là khá nhảm nhí. "Ý tưởng rằng bạn sẽ đột ngột chia tay hoặc bị chia tay vào một thời điểm vô hại nào đó như 7 năm là khá nhảm nhí", bà nói.

Theo Gigi, sẽ luôn có những dấu hiệu báo trước một mối quan hệ không còn hạnh phúc, tức là đã có những cơn ngứa ngáy trước đó dù đôi lúc bạn ngó lơ nó. "Bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán trong cuộc hôn nhân hoặc đời sống tình dục của mình nếu bạn cam kết giữ cho nó tươi mới và thú vị".

Gigi cho rằng vấn đề là mối quan hệ lãng mạn đến một thời điểm nào đó rất dễ rơi xuống cuối danh sách ưu tiên khi bạn phải xoay xở với công việc, con cái và những trách nhiệm cấp bách khác.

Các chuyên gia khác đồng ý rằng cơn ngứa 7 năm không thực sự là một điểm thời gian cố định khi mối quan hệ của bạn phải chịu sự sụp đổ, mà thay vào đó là một ý tưởng đại diện cho việc bạn và người yêu lâu năm không cùng chung bước sóng.

Janet Brito - nhà tâm lý học lâm sàng và nhà trị liệu tình dục được chứng nhận tại Honolulu, Hawaii - cho biết: "Một số cặp đôi bị mắc kẹt trong các khuôn mẫu bất thường khiến họ cảm thấy xa cách và lãnh cảm. Một số có thể muốn chấm dứt mối quan hệ, trong khi những người khác sẽ vẫn ở bên nhau, vượt qua nó và trở nên gắn bó hơn".

Cách vượt qua

Ngoài 7 năm, còn có nhiều quan niệm khác về thời hạn của một cuộc hôn nhân hay mối tình. Theo một nghiên cứu do Warner Brothers ủy quyền, "three year glitch" (tạm dịch: trục trặc 3 năm) có thể thay thế "the seven-year itch".

Các khái niệm ngứa ngáy 7 năm hay trục trặc 3 năm có liên quan đến một số lý thuyết của nhà nhân chủng học Helen Fisher. Bà Fisher lập luận rằng con người có thể được lập trình để ở bên nhau trong một khoảng thời gian nhất định, ràng buộc lâu năm trong hôn nhân chủ yếu liên quan đến trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Dữ liệu nghiên cứu vào những năm 1980 với 58 xã hội loài người trên khắp thế giới của bà cho thấy khi một cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn, nó có xu hướng xảy ra vào khoảng năm thứ 4 của mối quan hệ.

Trong nghiên cứu của Warner Brothers, các cặp vợ chồng cho biết thời gian làm việc kéo dài và vấn đề tài chính là nguyên nhân phổ biến nhất gây căng thẳng trong mối quan hệ, cùng với các yếu tố khác như thói quen khó chịu trở nên rõ ràng hơn khi cặp đôi ở bên nhau lâu hơn.

52% các cặp đôi có mối quan hệ ngắn hạn quan hệ tình dục ít nhất 3 lần/tuần, so với chỉ 16% ở những cặp đôi bên nhau trên 3 năm. 55% các cặp đôi có mối quan hệ lâu dài thừa nhận họ phải luôn chú ý dành thời gian chất lượng cho nhau, nếu không điều đó có thể sẽ không xảy ra nữa.

Có nhiều ý kiến trái chiều về chuyện các mối quan hệ tình cảm đổ vỡ ở năm thứ 7. Ảnh: Pexels.

Theo nhà tư vấn trị liệu Julia Childs Heyl, sau một thời gian bên nhau nhất định, các cặp đôi thường thấy những cuộc cãi vã tăng đột biến. Đó là dấu hiệu của rạn nứt và cần can thiệt kịp thời.

"Hãy duy trì giao tiếp cởi mở và tôn trọng. Nếu một trong hai người gặp phải những yếu tố gây căng thẳng lớn trong cuộc sống hoặc những tổn thương chưa được giải quyết, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ. Nếu các bạn có những xung đột về giá trị, giao tiếp căng thẳng hoặc thậm chí không thỏa mãn về mặt tình dục, nhà trị liệu dành cho cặp đôi có thể rất phù hợp".

Mignon McLaughlin từng viết: "Một cuộc hôn nhân thành công đòi hỏi phải yêu nhiều lần, và luôn luôn cùng một người". Vì vậy, nếu muốn bên nhau, các cặp đôi phải tìm ra lý do để yêu nửa kia thêm nhiều lần nữa, thay vì quá lo lắng về một cơn ngứa ngáy ở năm thứ 3 hoặc thứ 7.