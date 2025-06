10 đại học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới 2025

Một đại diện khác từ Australia - Đại học Griffith (Australia) - xếp vị trí thứ tư với 97,7 điểm. Trường được biết đến là một trong những cơ sở giáo dục đại học đổi mới hàng đầu của Australia, đồng thời là một nhân tố đóng góp quan trọng cho giáo dục và nghiên cứu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trường đạt mức độ vượt trội so với tiêu chuẩn thế giới trong ít nhất 20 lĩnh vực nghiên cứu, theo đánh giá Excellence in Research for Australia. Ảnh: Griffith University.

Đại học Tasmania (UTAS, Australia) đồng hạng 4 trên bảng xếp hạng của THE, giảm 2 bậc so với năm ngoái. Trường thành lập năm 1980, là trường đại học công lập duy nhất của bang và cũng là trường đại học lâu đời thứ tư của Australia. UTAS cung cấp hơn 100 chương trình cử nhân và hơn 150 chương trình sau đại học. Với hơn 34.000 sinh viên, trường tự hào có môi trường học thuật sáng tạo, kích thích và đời sống sinh viên sôi động. Ảnh: University of Tasmania.

Đại học Alberta là một trường đại học nghiên cứu công lập hàng đầu tại Canada, được thành lập vào năm 1908 tại Edmonton. Năm 2025, trường đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng có tầm ảnh hưởng của THE với 97 điểm, giảm 2 bậc so với năm trước. Với hơn 44.000 sinh viên và 13.000 cán bộ nhân viên, Đại học Alberta là nơi quy tụ những thành tựu xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới và gắn kết cộng đồng. Ảnh: University of Alberta.

Impact Ranking đánh giá các đại học trong thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Một số tiêu chí được xếp hạng như: Xóa nghèo (No Poverty); xóa đói (Zero Hunger); sức khỏe tốt và đời sống an lạc (Good Health and Wellbeing); chất lượng giáo dục (Quality Education); bình đẳng giới (Gender Equality); nước sạch và vệ sinh môi trường (Clean Water and Sanitation); năng lượng sạch và giá cả hợp lý (Affordable and Clean Energy); tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững (Decent Work and Economic Growth); hợp tác vì các mục tiêu phát triển (Partnerships for the goals)...