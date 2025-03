10 đồng hồ xanh ấn tượng từ 5.875 USD

Patek Philippe Ref. 4117/1G: Chiếc đồng hồ vòng tay hiếm có của Patek Philippe sẽ xuất hiện trong phiên đấu giá Area 51: An Extraterrestrial Exhibition and Live Auction of Alien Wristwear tại Sotheby’s Geneva vào ngày 3/4. Được sản xuất vào khoảng năm 1973, Ref. 4117/1G sở hữu mặt số đặc biệt chế tác từ cánh bướm Morpho Menelaus, chất liệu hiếm trong giới đồng hồ. Dù "ông lớn" Thụy Sĩ từng tạo ra nhiều mẫu tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên sau 20 năm một chiếc xuất hiện trên thị trường đấu giá. Giá ước tính từ 56.000- 113.000 USD . Ảnh: Sotheby's.