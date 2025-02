100.000 quả trứng bị đánh cắp giữa lúc trứng gà thành món xa xỉ ở Mỹ

Cảnh sát ở Pennsylvania, Mỹ đang điều tra vụ trộm 100.000 quả trứng khi giá cả tăng vọt và tình trạng thiếu hụt được báo cáo trên khắp cả nước do cúm gia cầm.

Cảnh sát tiểu bang ở Chambersburg báo cáo rằng những quả trứng đã bị đánh cắp vào khoảng 20h30 ngày 1/2 từ Pete & Garry's Organics ở Greencastle. Họ ước tính số trứng này có giá bán lẻ khoảng 40.000 USD .

Công ty nói với WLYH-TV: "Chúng tôi coi trọng vấn đề này và cam kết giải quyết nhanh nhất có thể. Do cuộc điều tra đang diễn ra nên chúng tôi không thể bình luận thêm".

Cúm gia cầm đã tái bùng phát tại Mỹ gây nên tình trạng thiếu nguồn cung trứng gà trên cả nước. Theo Liên đoàn Cục Nông trại Mỹ, kể từ tháng 1/2022, 108 triệu con gia cầm đã bị ảnh hưởng, trong đó có 75 triệu con là gà mái đẻ trứng. Dịch bệnh bùng phát vào cuối năm 2024 và kết quả là chỉ riêng trong tháng 11 và tháng 12, đã có 17 triệu con gà mái bị tiêu hủy hoặc di dời.

Giá trứng đã tăng vọt, với thùng một tá trứng có giá 5,29 USD trong tuần kết thúc vào ngày 18/1, tăng mạnh so với tháng 2/2024, khi giá dao động chỉ trên 3,50 USD , theo nghiên cứu người tiêu dùng của NIQ. Ở một số khu vực đô thị như Los Angeles, trứng được bán với giá hơn 9 USD .

Chuỗi nhà hàng Waffle House đã áp dụng mức phụ phí 50 cent cho mỗi quả trứng vì giá cả tăng cao.

Khan hiếm

Các nhà hàng Mỹ đang trở thành nạn nhân của tình trạng thiếu trứng trên toàn quốc, vốn đã gây ảnh hưởng đến các cửa hàng tạp hóa từ thành phố New York đến San Francisco và đẩy giá lên 7 USD /thùng.

Biscuit Belly, có 14 địa điểm tại 6 tiểu bang ở phía nam đất nước, đã đổi sang dùng loại trứng rẻ hơn. Tổng giám đốc điều hành Chad Coulter cho biết ông có thể tìm thấy những quả trứng nâu lớn với giá 55 USD /thùng, thấp hơn 21% so với loại trứng trắng vừa mà công ty thường ưa chuộng. Mỗi thùng này thường chứa 15 tá trứng.

Nhưng chi phí vẫn cao gấp đôi so với một năm trước, vì vậy chuỗi cửa hàng ăn sáng này đang có kế hoạch chuyển sang sử dụng trứng lỏng (trứng nguyên quả được đánh sẵn và thường có thêm phụ gia là axit citric) cho các món ăn như trứng ốp la, trứng rán và bột chiên, ông cho biết.

Một cửa hàng thông báo về việc tăng giá trứng và các mặt hàng liên quan.

Ông Coulter cho biết: "Tôi nói với các nhà quản lý của chúng tôi rằng khi bạn có thể mua được những quả trứng nâu lớn này với giá 55 USD , bạn sẽ có được nhiều trứng nhất có thể trong tủ lạnh của mình. Chúng tôi chỉ dự trữ bất cứ khi nào có thể mua được trứng với mức giá đó".

Giá trứng liên tục phá vỡ kỷ lục khi cúm gia cầm lan rộng khắp cả nước, giết chết hàng triệu con gà.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, một tá trứng lớn ở vùng Trung Tây hiện có giá bán buôn trung bình là 7,08 USD , gấp khoảng 7 lần so với giá của hai năm trước.

Theo nhóm nông dân United Egg Producers, khoảng 104 triệu con gà mái đẻ trứng đã chết kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào năm 2022, trong đó 29 triệu con bị tiêu hủy kể từ tháng 10/2024.

Điều đó dẫn đến tình trạng thiếu hụt tại các cửa hàng tạp hóa vào thời điểm người mua sắm cứ liên tục mua thêm.

Bà Amanda Oren, phó chủ tịch chiến lược ngành hàng tạp hóa tại Bắc Mỹ của nền tảng chuỗi cung ứng Relex Solutions, cho biết các loại thuốc như Ozempic, được thiết kế để điều trị bệnh tiểu đường nhưng được sử dụng rộng rãi để giảm cân, đang thúc đẩy nhu cầu về trứng như một nguồn protein.

Tại thành phố New York, giá lên tới 11,99 USD cho một tá trứng gà thả rông tại Whole Foods Inc. Nhà bán lẻ quốc gia đã áp dụng giới hạn mua 3 thùng cho mỗi khách hàng tại một số địa điểm trong thành phố.

Khách hàng ở Nassau County ở Long Island phát hiện trứng gà thả đồng của Vital Farms và trứng gà thả rông của Nellie đã bán hết trên Whole Foods trực tuyến trong tuần qua.

Khó khăn

Trứng hữu cơ cũng đang bị thiếu hụt. Vào cuối tuần, các kệ hàng lạnh gần như trống trơn tại ShopRite ở Brooklyn. Một vài thùng hàng còn lại có giá khoảng 1 USD một quả trứng.

Theo ứng dụng giao hàng tạp hóa Instacart, một cửa hàng Costco gần đó đã hết mọi thứ, ngoại trừ trứng cút, và một cửa hàng Wegmans đã hết một số mặt hàng thương hiệu của mình.

Tại Chicago, các cửa hàng tạp hóa bao gồm Aldi, Fresh Thyme và Mariano's, một chuỗi cửa hàng thuộc sở hữu của Kroger Co, đều giới hạn số lượng mua tối đa là hai hộp trứng.

Mariano đã đặt biển báo trên cửa thông báo tình trạng thiếu trứng, mặc dù Kroger không áp dụng giới hạn mua trứng trên toàn quốc.

Khu vực để trứng gà trên các kệ hàng trống trơn tại Mỹ.

Bà Karyn Rispoli, người quản lý mảng trứng tại châu Mỹ của dịch vụ báo cáo giá Expana, cho biết đợt bùng phát đầu tiên tấn công các cửa hàng tạp hóa vì phần lớn các trang trại bị ảnh hưởng bởi làn sóng cúm gia cầm gần đây nhất đều cung cấp cho ngành bán lẻ.

Nhưng khi một hộp trứng hiện trở nên đắt hơn so với trứng dạng lỏng mà nhiều nhà hàng ưa chuộng, tác động này đang lan rộng đến ngành dịch vụ khách sạn.

Theo USDA, một số công ty thường đập trứng để sản xuất các sản phẩm dạng lỏng hiện chuyển sang dạng đóng hộp các tông. Cơ quan này dự kiến ​​giá tại trang trại sẽ tăng 45% vào năm 2025.

Bà Rispoli cho biết: "Các doanh nghiệp đang đánh giá mọi lựa chọn của mình vào thời điểm này và tìm kiếm cách hợp lý nhất để đáp ứng nhu cầu".

Điều đó buộc các nhà hàng như Biscuit Belly phải tìm kiếm các lựa chọn khác. Hiện tại, khi giá một thùng trứng đang dao động ở mức khoảng 60 USD , ông Coulter cho biết sẽ chuyển sang dùng trứng lỏng cho một số món trong thực đơn.

Cách này sẽ giúp ông đối phó với chi phí tăng cao mà không phải tăng giá với người tiêu dùng. "Chúng tôi biết người tiêu dùng đã chán ngấy với giá cao. Chúng tôi sẽ tạm hoãn và quan sát phản ứng", ông nói.