Ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa chia sẻ lần mang thai thứ 4 ở tuổi 26

Hình ảnh Barron Trump được hộ tống trở lại trường đại học

0

Barron Trump được nhìn thấy đi dạo quanh khuôn viên Đại học New York lần đầu tiên kể từ khi cha anh, Tổng thống Donald Trump, nhậm chức vào ngày 20/1, theo The New York Post.