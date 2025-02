Hình ảnh Barron Trump được hộ tống trở lại trường đại học

Barron Trump được nhìn thấy đi dạo quanh khuôn viên Đại học New York lần đầu tiên kể từ khi cha anh, Tổng thống Donald Trump, nhậm chức vào ngày 20/1, theo The New York Post.

Hình ảnh Barron Trump đi học trở lại. Cậu con trai út của tổng thống với khuôn mặt tươi tắn diện chiếc áo len màu kem bên ngoài áo sơ mi polo trắng, kết hợp với quần jeans đen và giày thể thao. "Chàng trai 18 tuổi này dường như đã trốn học vài tuần đầu tiên, bắt đầu ba ngày trước khi cha anh tuyên thệ nhậm chức để bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là tổng thống Mỹ", The New York Post viết. Theo Page Six, Barron đến trường từ Tháp Trump bằng đoàn xe gồm 5 chiếc SUV, trong khi Sở Mật vụ và Sở Cảnh sát New York theo dõi sát sao khu vực. Barron đã đăng ký vào Trường Kinh doanh Stern sau khi tốt nghiệp Học viện Oxbridge danh giá của Florida vào năm ngoái. "Thằng bé rất thích lớp học và các giáo sư của mình", mẹ của cậu, đệ nhất phu nhân Melania Trump, chia sẻ với chương trình "The Five" của Fox News vào tháng 10/2024. Barron Trump được hộ tống trở lại trường. Con trai út cao hơn 2 m của nhà Trump đang mong muốn nối nghiệp cha mình bằng cách khởi nghiệp kinh doanh bất động sản hạng sang với hai đối tác kinh doanh. Một trong những người đồng sáng lập, Cameron Roxburgh, chia sẻ với Newsweek rằng công ty - Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc. - sẽ tập trung vào các dự án bất động sản cao cấp, bao gồm các sân golf và bất động sản ở Arizona, Idaho và Utah. Theo hồ sơ mà The New York Post có được, công ty này đã liệt kê Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida là địa chỉ chính của mình. Mặc dù Barron không thể có được trải nghiệm đại học "bình thường" vì sức ảnh hưởng của cha mình, cậu "thực sự được các cô gái yêu mến", một nguồn tin chia sẻ với tờ People vào tháng 12. "Anh ấy cao và đẹp trai. Nhiều người có vẻ nghĩ anh ấy khá hấp dẫn và đúng vậy, ngay cả những người theo chủ nghĩa tự do cũng thích anh ấy", nguồn tin nói thêm. Bùng nổ ăn chay ở quốc gia ưa chuộng thịt cá nhất châu Á Du lịch, mục tiêu về khí hậu, mối quan tâm về quyền động vật đang làm bùng nổ sự hồi sinh của chế độ ăn thuần chay ở một quốc gia nổi tiếng với sushi và mì ramen thịt lợn. Sách chữa lành tại Việt Nam Chia sẻ với Tri thức trực tuyến, đại diện FirstNews Trí Việt cho biết điểm chung của độc giả dòng sách chữa lành là người đã và đang chịu sự tổn thương mà không thể thoát ra được, hoặc không thể nói cùng ai. Lúc này, họ chọn sách chữa lành để vượt qua và phát triển bản thân. Còn đại diện truyền thông Huy Hoàng Books nhận định trước đây, độc giả thích đọc sách cuốn hút, kịch tính hoặc truyền tải thông điệp vĩ mô như nhân sinh, sắc tộc, thì giờ đây, những cuốn sách nhẹ nhàng, chữa lành tâm hồn dần có chỗ đứng riêng.