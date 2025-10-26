2 anh em bán bánh dạo bị đối tượng lạ mặt chặn đường, truy sát

Hai anh em đi qua cầu Dục Thanh ở Lâm Đồng, thì bị người lạ dùng hung khí tấn công. Dù được đưa đi cấp cứu, người em 15 tuổi đã không qua khỏi và người anh trai bị thương nặng đang được điều trị.

Sáng 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ án mạng xảy ra tối 25/10 trên cầu Dục Thanh.

Trước đó, khoảng 21h ngày 25/10, người dân phát hiện 2 nam thanh niên bị đâm giữa cầu Dục Thanh (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), nên đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phước cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân M.T (SN 2009) đã không qua khỏi, còn người anh ruột của T. là C.C (SN 2003) bị thương nặng đang được điều trị.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cấp trên. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vết máu đọng trên mặt cầu và lan can.

Trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và truy xét nghi phạm gây án. Thi thể nạn nhân M.T cũng được chuyển về Trung tâm Pháp y tỉnh để phục vụ công tác điều tra.

Người em đã tử vong, còn người anh đang được điều trị.

Theo người thân, 2 anh em nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, từ tỉnh Vĩnh Long lên phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) thuê trọ sinh sống, mưu sinh bằng nghề làm bánh chiên bán dạo.

Hiện vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ.