21 kg ma túy ngụy trang trong kiện hàng từ Pháp về Việt Nam

21 kg ma túy dạng ketamin được ngụy trang trong các kiện hàng sữa, bánh kẹo rồi gửi từ châu Âu về Việt Nam theo đường hàng không.

Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ nước Pháp về Việt Nam, bắt 2 đối tượng cùng một số vật chứng liên quan.

Cơ quan chức năng giám định tang vật.

Trước đó, vào tháng 8/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 2 đối tượng gồm Hồ Quang Anh (SN 2003, trú tại thôn 5, xã Quỳnh Sơn) và Lô Thị Ánh Tuyết (SN 2007, trú tại bản Mà, xã Sơn Lâm) nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các nước châu Âu về Việt Nam, qua đường hàng không. Trước tình hình trên, đơn vị đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh triệt xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 10h ngày 12/9, Ban chuyên án phát hiện tại khu vực ngã ba Thanh Hương (huyện Thanh Chương cũ), Lô Thị Ánh Tuyết gửi 1 thùng xốp chứa 21 kg ma túy dạng ketamin được nguỵ trang trong 4 túi nylon và 34 hộp dán nhãn sữa nước ngoài lên xe khách chạy tuyến Con Cuông, TP Vinh (cũ) và sẽ tạm gửi tại khu vực kho nhà xe.

Khoảng 20h cùng ngày, Ban Chuyên án phát hiện xe taxi đến nhận thùng xốp từ kho nhà xe, sau đó trả tại một công viên trên địa bàn phường Trường Vinh.

Ma túy được ngụy trang trong các hộp sữa.

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, ngay trong đêm, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Vinh Hưng, Công an các xã: Quỳnh Sơn, Sơn Lâm bắt đồng loạt 2 đối tượng Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết.

Tại Cơ quan CSĐT, Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật và tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.