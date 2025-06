24 đối tượng dương tính với ma túy tại cơ sở karaoke 'HC'

Tại cơ sở karaoke “HC" trên địa bàn thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Đồng Tháp phát hiện 24 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ các tang vật có liên quan.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười) triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại cơ sở karaoke “HC".

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, tối 3/6, lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra cơ sở karaoke nói trên.

Hiện trường các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phòng VIP 5, VIP 6, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 đĩa sứ màu trắng có dính chất bột rắn màu trắng, 2 bịch nylon bên trong có dính chất bột rắn màu trắng nghi là ma túy tổng hợp và một số tang vật có liên quan.

Qua test nhanh 24 đối tượng có mặt, kết quả đều dương tính với Methamphetamine (ma túy đá). Hiện vụ việc được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.