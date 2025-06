Phát hiện hơn 2 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại Hạ Long

Khởi tố 3 đối tượng quản trị hệ thống kênh YouTube 'Người đưa tin'

0

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".