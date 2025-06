Bắt giữ lái xe du lịch dương tính với ma túy, lòi ra 2 túi 'hàng đá'

Trưa 4/6, nguồn tin từ Công an Phú Yên cho biết tổ công tác phối hợp giữa Phòng CSGT và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Phú Yên phát hiện, bắt giữ tài xế cất giấu ma túy đá bên trong ôtô du lịch đang lưu hành trên đường.

Vụ việc được phát hiện vào lúc 9h40 cùng ngày, tại km 1343+200 trên quốc lộ 1A qua địa phận khu phố 3, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa (Phú Yên).

Tổ tuần tra của Trạm CSGT Tuy An do Đại úy Võ Văn Tiến điều hành, phối hợp các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên tiến hành truy chặn, kiểm tra hành chính ôtô du lịch màu trắng 7 chỗ ngồi, nhãn hiệu Honda CRV BKS 78A-205.18 do Thiều Ngọc Triển (SN 1991, trú ở khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) điều khiển trên quốc lộ 1A từ hướng Nam ra đến lý trình nêu trên.

Ngoài Triển, trên ôtô này còn có Trần Thanh Toàn (SN 2001, trú ở thôn Phong Hậu, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Khám xét bên trong ôtô du lịch do Thiều Ngọc Triển điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện 2 túi ma túy đá.

Khi tổ công tác test nhanh lái xe Thiều Ngọc Triển cho kết quả dương tính với ma túy, nên phải mở rộng kiểm tra hành chính trên xe và đã phát hiện một túi nylon nhỏ có chứa một ít chất tinh thể màu trắng.

Ngay sau đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Viện KSND thị xã Đông Hòa khám xét ôtô, thu giữ thêm một túi nylon chứa nhiều chất tinh thể màu trắng.

Đấu tranh truy xét tại chỗ, Thiều Ngọc Triển khai nhận chất tinh thể màu trắng trong 2 túi nylon nêu trên đều là… ma túy đá, do chính đối tượng này mua về cất giấu để giải tỏa cơn nghiện.

Ngoài việc thu giữ tang vật nghi ngờ ma túy đá để trưng cầu giám định, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên đã tạm giữ Thiều Ngọc Triển cùng ôtô và một số giấy tờ có liên quan để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Túi nylon chứa nhiều ma túy đá đã được phát hiện khi khám xét ôtô du lịch do Thiều Ngọc Triển cầm lái.

Được biết ôtô BKS 78A-205.18 do Trần Thị Diễm Kiều (SN 1996, trú ở thôn Phong Hậu, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đứng tên chủ sở hữu trong giấy chứng nhận đăng ký ôtô do Công an huyện Tuy An cấp ngày 2/1/2025. Cùng ngày này, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 78-03D cũng cấp giấy chứng nhận đăng kiểm ôtô BKS 78A-205.18, có hiệu lực đến ngày 1/1/2028.