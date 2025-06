Đánh người đòi nợ 10 triệu đồng, 5 đối tượng bị khởi tố

5 đối tượng cầm theo hung khí đi trên ôtô đến quán cà phê tìm người đòi nợ 10 triệu đồng. Không đòi được nợ, bị thách thức, nhóm này đã đâm con nợ trọng thương.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Theo hồ sơ vụ việc, sáng 30/5, Nguyễn Hữu Tài (SN 1994) đang ở phường 3, TP Tân An, thì Ngô Hữu Ái (SN 2007), Hố Tín Nghĩa (SN 2008), Lê Duy Linh (SN 2003) tìm đến phụ Tài trồng cây.

Đến trưa, Nguyễn Hoàng Nam (SN 1994) tìm đến kể cho Tài nghe chuyện vừa gặp Phạm Thanh Hữu (SN 1994) đang uống cà phê trong công viên Ao Quan, phường 1, TP Tân An.

5 đối tượng đánh người đòi nợ bị khởi tố.

Vì Hữu thiếu Tài 10 triệu đồng đã lâu không trả, nên Tài quyết định rủ cả nhóm đi ra đòi nợ. Tài lấy hung khí rồi điều khiển ôtô 7 chỗ chở 4 đối tượng trên đi cùng ra quán cà phê. Gặp Hữu, Tài yêu cầu trả nợ, nhưng Hữu không trả mà còn buông lời thách thức dẫn đến cự cãi. Nhóm Tài xông vào đánh Hữu, Tài và Nam dùng hung khí đâm Hữu bị thương.

Được mọi người can ngăn, nhóm Tài bỏ đi, Hữu được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Qua truy xét, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ 5 đối tượng.