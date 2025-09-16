26 km quanh những con đèo Thổ Nhĩ Kỳ và chuyến team building 'lạ lùng'

Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ có ngựa chiến thành Troy, cao nguyên Cappadocia mơ màng rợp trời khinh khí cầu hay thành phố Istanbul nối đôi bờ lục địa Á - Âu. Nơi đây còn có những đỉnh đèo ngút trời, thu hút bao lữ khách ưa khám phá tới chinh phục.

22h đêm, chuyến bay Turkish Airlines số hiệu TK163 đưa anh Minh Phát cùng đồng nghiệp tới thủ đô Istanbul. Không phải lần đầu tiên đi nước ngoài hay tham gia các hoạt động team building công ty, anh Phát vẫn thấy háo hức bởi chuyến đi này đặc biệt hơn những hành trình trước đó: Không có những hoạt động team building mệt nhoài bên bờ biển hay buổi tiệc tùng sang trọng.

Anh và đồng nghiệp đánh dấu mùa team building nhân dịp sinh nhật công ty bằng chuyến trekking trên dãy núi Kaçkar tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi nổi tiếng với địa hình hiểm trở: Thung lũng sâu, sông băng, hồ băng và đỉnh núi quanh năm phủ tuyết.

“Từ lúc mới vào công ty, tôi đã nghe nhiều đồng nghiệp “rỉ tai” về độ thử thách chuyến team building đặc biệt này - hành trình chỉ diễn ra mỗi năm một lần, vừa khó khăn, vừa khắc nghiệt, thậm chí có tỷ lệ chưa hoàn thành khá cao. Điều đó khiến tôi tự hỏi: Mình có đủ sức vượt qua không? Đặc biệt khi đây lại là chuyến trek ở nước ngoài, với điều kiện thời tiết hoàn toàn khác biệt và khắt khe hơn”, anh Phát chia sẻ.

Anh Minh Phát trong chuyến trekking chinh phục dãy Kaçkar, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bầu trời đêm TP.HCM mờ dần, ánh sáng mặt trời vùng Constantinople dần hiện ra. Sau hơn 10 tiếng bay, anh Minh Phát và đồng nghiệp đã tới thủ đô Istanbul tại Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi tiếp tục bay thêm một chuyến nữa tới thành phố Trabzon, cửa ngõ dẫn vào miền cao nguyên Thổ Nhĩ Kỳ, nơi dãy Kaçkar hiện ra trước mắt.

Trải nghiệm trực tiếp những con đường đèo hiểm trở nhưng đầy mê hoặc của Thổ Nhĩ Kỳ, anh Minh Phát kể: “Khoảng 1-2 tuần trước chuyến đi, tôi đã ngồi tìm hiểu về cung trek qua hình ảnh, video từ ban tổ chức cũng như một số nguồn khác trên mạng. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác xa so với những gì mình hình dung. Hình ảnh hay video không thể nào lột tả hết được độ khó của cung đường - từ những con dốc dựng đứng, những đoạn đá lăn nguy hiểm cho đến sự 'lên xuống' liên tục của các đèo dốc. Khi bước chân vào hành trình thực sự, tôi mới cảm nhận rõ ràng: Mọi thứ khó và thử thách hơn gấp nhiều lần so với tưởng tượng ban đầu”.

Anh Minh Phát cùng các đồng nghiệp trong chuyến trekking chinh phục dãy Kaçkar, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ấn tượng nhất với anh Minh Phát là đoạn đường đèo của ngày thứ hai với đỉnh đèo được coi là khó nhất cung trek. Guide dẫn đường của nhóm anh Minh Phát đã quyết định chọn một “lối tắt” để tránh việc mất sức khi phải xuống đèo rồi lại leo lên, nhưng chính sự lựa chọn này mới đưa cả nhóm vào thử thách thực sự. Đoạn băng ngang lưng đèo đó gần như không có lối đi chắc chắn: Một bên là vách đá dốc đứng, bên kia là vực sâu đá lởm chởm, đá còn rời và không kết dính. Mỗi bước chân đều có cảm giác như có thể hụt và trượt xuống bất cứ lúc nào - đúng kiểu 50/50 giữa đi tiếp hay rơi xuống.

“Lúc đó chân tôi cũng đang đau, nên cảm giác căng thẳng càng nhân lên nhiều lần. Nhưng quay lại cũng không khác gì đi tiếp, nên lựa chọn duy nhất là phải cố gắng bước từng bước”, anh Phát hồi tưởng.

Anh Minh Phát trong chuyến trekking chinh phục dãy Kaçkar, Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng trong đoàn chinh phục Thổ Nhĩ Kỳ với anh Minh Phát, chị Ngọc Bích là người đã gắn bó với công ty 12 năm nhưng cũng lần đầu đi trekking cao và xa như vậy. Chuyến team building “độc nhất vô nhị” là một kỷ niệm khó quên với chị Ngọc Bích khi trước đây, chưa bao giờ chị nghĩ bản thân có thể trekking xa đến thế.

“Dù chuẩn bị kỹ lưỡng, đây vẫn là hành trình rất khó với tôi, đặc biệt trong ngày thứ hai khi tôi nhận ra mình hoàn toàn không có kỹ năng xuống núi. Tôi đã rất sợ hãi khi nhìn xuống các vách thăm thẳm. Tim tôi run lên khi trước mặt là đá lởm chởm, bên phải là mép núi, bên trái là vực thẳm”.

Cũng chính trong trong khoảnh khắc đó, chị Bích nghiệm ra điều quan trọng: “Thay vì mơ mộng về điểm đến còn xa hay run rẩy trước nỗi sợ bao trùm, tôi tập trung vào những bước dưới chân, thật chắc chắn, cẩn trọng thì mới an toàn về nhà được. Và khi đã xác định mục tiêu, tôi phải dùng mọi chiến thuật để đạt được, cả nhờ sự giúp sức của đồng đội, porter đến ngồi tụt xuống tuột dốc với đôi tay trần để tránh ngã dúi dụi”.

Chị Ngọc Bích (đeo kính) cùng các đồng đội trên hành trình trekking chinh phục dãy Kaçkar (Thổ Nhĩ Kỳ).

Tái định nghĩa văn hóa team building

Không còn coi team building như một hoạt động vui chơi, giải trí đơn thuần, nhiều doanh nghiệp đã thực sự coi team building là một phần trong văn hóa tổ chức, phản ánh những triết lý và tầm nhìn công ty muốn hướng tới. Điều này không chỉ góp phần củng cố văn hóa công ty, mà còn tạo dựng hình ảnh tích cực của doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ các hoạt động truyền thông nhà tuyển dụng.

Sự chuyển dịch tư duy xây dựng văn hóa tổ chức cũng kéo theo những thay đổi trong các hoạt động doanh nghiệp, bao gồm những chuyến du lịch thường niên nhằm gắn kết đội ngũ. Zalo là một trong những đơn vị kiên định trong việc xây dựng văn hóa tổ chức. Với tinh thần “embracing challenges” - đón nhận những thách thức, hoạt động team building nổi bật của Zalo là những chuyến leo núi thường niên.

Hàng năm, đội ngũ lãnh đạo Zalo lại xách ba lô lên và chinh phục những cung đường, đỉnh cao mới, từ Cột Cờ Lũng Cú đến đỉnh Kinabalu (Malaysia), từ hang Sơn Đòong đến núi tuyết Malchin (Mông Cổ). Năm nay, bản đồ trekking của đội ngũ lãnh đạo Zalo đã có thêm một địa điểm mới: Dãy núi Kaçkar (Thổ Nhĩ Kỳ).

Các thành viên Zalo trong chuyến trekking chinh phục dãy Kaçkar, Thổ Nhĩ Kỳ.

Hơn 18 năm khởi dựng và phát triển, Zalo coi tinh thần embracing challenges (đón nhận thách thức) như kim chỉ nam. Trekking trở thành biểu tượng trực quan cho tinh thần đó. Mỗi cung đường, mỗi đỉnh cao chinh phục đều tương tự như hành trình Zalo bền bỉ xây dựng sản phẩm công nghệ phục vụ hơn 78 triệu người dùng Việt: Tuy vất vả, nhưng với sự kiên trì, bền bỉ và tinh thần đón nhận thách thức, thành quả cuối cùng nhận được sẽ rất ngọt ngào.

Từng chia sẻ với Nikkei, ông Vương Quang Khải - Nhà sáng lập Zalo - cho biết: “Xây dựng các sản phẩm Internet cũng khá giống việc leo núi. (Lúc đầu) thường mệt và không vui. Nhiều lúc bạn thấy ghét bản thân mình. Nhưng cuối cùng nhìn lại, chúng tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc".

Trekking đưa những con người khác biệt về phòng ban, chuyên môn, độ tuổi… lại gần nhau.

Trở về từ chuyến trekking kéo dài 2 ngày liên tiếp và hành trình khám phá Thổ Nhĩ Kỳ, anh Minh Phát như hiểu rõ hơn văn hóa tổ chức và giá trị của những chặng đường gập ghềnh qua vô vàn khung cảnh tươi đẹp vùng núi Kaçkar, Thổ Nhĩ Kỳ.

“Trekking đưa những con người khác biệt về phòng ban, chuyên môn, độ tuổi… lại gần nhau. Trên hành trình trek, mọi người lại có thể cùng nhau ngồi quây quần, chia sẻ dưới bầu trời bao la và giữa khung cảnh núi non hùng vĩ. Và hơn hết, nó khắc sâu tinh thần vượt qua giới hạn, vượt qua khó khăn trong từng cá nhân. Có thể trekking luôn là một thử thách khó khăn - và năm sau có lẽ sẽ còn khó hơn năm nay - nhưng chính điều đó tạo nên “chất riêng” cho Zalo. Nó mang lại cơ hội, môi trường để thế hệ leader rèn luyện ý chí, tinh thần và cả kỹ năng đồng hành cùng nhau chinh phục thử thách”.