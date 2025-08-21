30 người liên quan vụ ca sĩ Chi Dân và anh trai tổ chức sử dụng ma túy

Công an TP.HCM chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố ca sĩ Chi Dân (tên thật Nguyễn Trung Hiếu, 36 tuổi), anh trai Nguyễn Trung Tín (44 tuổi) cùng Võ Thị Kim Tuyến (38 tuổi) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ngoài ra, 29 người khác cũng bị đề nghị xử lý với các tội danh liên quan.

Theo điều tra, tối 6/11/2024, công an kiểm tra một khách sạn ở huyện Bình Chánh cũ, phát hiện Võ Thị Kim Tuyến tàng trữ 238 gram ma túy. Từ lời khai này, cơ quan chức năng mở rộng điều tra, bắt quả tang nhóm người sử dụng ma túy tại một phòng trọ ở quận Tân Bình cũ, trong đó có anh em ca sĩ Chi Dân.

Ca sĩ Chi Dân. Ảnh: Nhà sản xuất.

Kết quả điều tra cho thấy Chi Dân đã rủ cả nhóm sử dụng ma túy tổng hợp, thuốc lắc và "nước vui". Người này trực tiếp pha chế "nước vui" với nước tăng lực, nước lọc rồi cùng nhóm sử dụng đến sáng hôm sau. Nguyễn Trung Tín cũng tham gia đặt mua 2 gói ma túy dạng nước trị giá 7 triệu đồng.

Trong vụ án, anh em ca sĩ Chi Dân bị đề nghị truy tố về hành vi tổ chức sử dụng ma túy; còn Võ Thị Kim Tuyến phải đối mặt với cáo buộc mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, lên tới 1,6 kg.