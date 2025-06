31 bị cáo lừa đảo tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng lĩnh án

TAND tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 31 bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn công nghệ cao, hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng, tỉnh Bò Kẹo, nước CHDCND Lào.

Trước đó, vào 15h ngày 25/1/2024, tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trong khoảng tháng 1/2023 đến 25/1/2024, 31 bị cáo gồm Nguyễn Như Phương (SN 1996), Vũ Thị Khánh Huyền (SN 1999), Phan Văn Tuấn (SN 1993), Vũ Thị Quỳnh Trang (SN 2000), Nguyễn Đức Nam (SN 2001), Nguyễn Như Khánh (SN 2000), Lâm Bắc Hải (SN 1997), Đoàn Xuân Vinh (SN 1999), Nguyễn Văn Tài Lộc (SN 2003), Cà Văn Mạnh (SN 1999), Cà Văn Tài (SN 2003), Bạc Cầm Hưởng (SN 2001), Lê Tuấn Anh (SN 1994), Vũ Hoàng Nam (SN 2004), Trần Văn Thái (SN 1995), Dương Văn Toản (SN 1998), Lò Văn Quang (SN 1988), Trần Thị Ly (SN 2003), Cầm Thị Hà (SN 1996), Yiu Lồi Phát (SN 2000), Hoàng Công Thắng (SN 1995), Nguyễn Minh Dương (SN 1995), Nguyễn Minh Tiên (SN 1995), Lê Văn Châu (SN 1989), Tô Xuân Lộc (SN 1998), Hà Văn Toàn (SN 1998), Nguyễn Văn Tiến (SN 1999), Lê Đức Lâm (SN 1996), Lê Bá Huy (SN 1987), Trần Văn Hoàng (SN 1990) và Trần Văn Giang (SN 1993) đã tham gia tổ chức lừa đảo do một số đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Với phương thức sử dụng Facebook giả mạo để trò chuyện, tạo lòng tin, thân thiết hoặc tìm hiểu yêu đương, sau đó dụ dỗ nạn nhân nạp tiền đầu tư vào các nền tảng giả mạo sàn thương mại điện tử, chứng khoán như: ETC, LTC, LEMON, CPAYPRO, ASIA SHOPPING và FXCM (đây là các sàn giả mạo do công ty điều hành). Sau khi nạp tiền, nạn nhân sẽ thấy số dư tăng lên ảo sau mỗi giao dịch, khiến họ tin tưởng vào khả năng sinh lời. Thực chất, toàn bộ số tiền thật đều bị chuyển về tài khoản của công ty.

Một số nạn nhân được rút thử khoản nhỏ để tạo lòng tin. Khi muốn rút tiền, họ tiếp tục bị yêu cầu nộp thêm các loại phí: "chống rửa tiền", "đổi ngoại tệ", "xác minh tài khoản"... Khi không còn khả năng nạp thêm, các đối tượng cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Tổng số tiền các bị cáo đã lừa đảo của 25 bị hại là hơn 5 tỉ đồng .

Sau 3 ngày xét xử, HĐXX TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 31 bị cáo với những mức án nghiêm khắc. Trong đó, các bị cáo giữ vai trò chủ chốt là Vũ Thị Khánh Huyền, Nguyễn Như Phương và Nguyễn Đức Nam bị tuyên phạt mức án cao nhất là 14 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm đến 13 năm tù giam (trong đó có 5 bị cáo được hưởng án treo) tùy vào vai trò, mức độ tham gia và số tiền chiếm đoạt.