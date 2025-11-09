4 loại đồ uống hỗ trợ đào thải axit uric hiệu quả

Thời tiết trở lạnh có thể làm gia tăng nguy cơ gặp cơn gout cấp. Việc ngại uống nước, kết hợp với các bữa ăn giàu đạm khiến nồng độ axit uric dễ tăng, gây bùng phát cơn đau cấp.

Uống đủ nước là cách giúp cơ thể đào thải axit uric qua nước tiểu.

Khi thời tiết chuyển lạnh, nhiều người, đặc biệt là các bệnh nhân gout thường nhận thấy các cơn đau khớp xuất hiện thường xuyên và dữ dội hơn. Một số nguyên nhân có thể gây ra tình trạng này bao gồm:

Uống ít nước dẫn đến nồng độ axit uric trong máu tăng cao, đồng thời thận cũng giảm khả năng lọc và đào thải axit uric ra ngoài qua nước tiểu.

Lượng tiêu thụ thức ăn tăng lên với các bữa ăn giàu năng lượng khiến axit uric tăng cao.

Nhiệt độ giảm làm co mạch ngoại vi, giảm tưới máu đến các khớp và có thể thúc đẩy sự kết tinh của axit uric tại các khớp gây cơn gout cấp.

Vì vậy, việc duy trì đủ nước và lựa chọn đồ uống thông minh trong mùa lạnh là rất quan trọng để kiểm soát nồng độ axit uric. TS Lê Thị Hương Giang (Bệnh viện 19-8) cho biết bên cạnh việc tuân thủ điều trị của bác sĩ, bạn có thể bổ sung 4 loại đồ uống sau vào thực đơn hàng ngày để tăng cường quá trình hydrat hóa và hỗ trợ cơ thể đào thải axit uric:

Nước lọc ấm

Đây là lựa chọn đơn giản, an toàn và hiệu quả nhất. Nước đóng vai trò là dung môi, giúp hòa tan axit uric trong máu và tăng cường chức năng thận để bài tiết chúng ra ngoài. Trong mùa lạnh, nên ưu tiên uống nước ấm thay vì nước lạnh. Nước ấm không chỉ giúp duy trì thân nhiệt mà còn thúc đẩy tuần hoàn máu tốt hơn. Hãy đảm bảo uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày, uống rải rác trong ngày thay vì uống dồn dập một lúc.

Nước chanh ấm giúp đào thải axit uric

Nước chanh, đặc biệt là khi pha với nước ấm, là một thức uống lý tưởng cho mùa lạnh. Chanh rất giàu Vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp giảm axit uric. Hơn nữa, mặc dù chanh có chứa một lượng nhỏ axit nhưng khi vào cơ thể, nó được cho là có thể giúp kiềm hóa nước tiểu, tạo môi trường thuận lợi hơn cho việc đào thải axit uric. Một ly nước chanh ấm vào buổi sáng cũng giúp khởi động hệ tiêu hóa rất tốt.

Trà xanh, nước chanh ấm, nước dừa... là những đồ uống vào mùa lạnh giúp hạ axit uric hiệu quả.

Trà xanh nóng

Trà xanh là thức uống truyền thống trong mùa đông của nhiều gia đình. Thật may mắn, nó cũng mang lại lợi ích cho người có axit uric cao. Trà xanh chứa hàm lượng cao catechin, đặc biệt là EGCG, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có đặc tính chống viêm. Đối với bệnh nhân Gout, tác dụng chống viêm này có thể giúp làm dịu các triệu chứng sưng đau tại khớp. Hơn nữa, trà xanh cũng là một chất lợi tiểu nhẹ, giúp tăng cường lượng nước tiểu và hỗ trợ quá trình đào thải axit uric.

Nước dừa

Đây là một loại đồ uống giải khát tự nhiên, giàu chất điện giải, đặc biệt là kali. Kali có vai trò quan trọng trong việc cân bằng chất lỏng và hỗ trợ chức năng thận. Một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy kali có thể giúp thận tăng cường bài tiết axit uric. Tuy nhiên, trong mùa lạnh, bạn không nên uống nước dừa ướp lạnh. Thay vào đó, hãy uống nước dừa ở nhiệt độ phòng. Cần lưu ý rằng nước dừa cũng chứa calo và một lượng đường tự nhiên, vì vậy nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Tuy nhiên bạn cần lưu ý 4 loại đồ uống trên chỉ mang tính chất hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị do bác sĩ chỉ định. Người bệnh gout cần duy trì một chế độ ăn uống nghiêm ngặt, giảm thực phẩm giàu purine, giữ ấm cơ thể và thăm khám sức khỏe định kỳ. Nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường nào, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn kịp thời.