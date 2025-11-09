Miền Bắc nồm ẩm bất thường, bác sĩ cảnh báo loạt bệnh dễ mắc

Thời tiết nồm ẩm kéo dài khiến vi khuẩn, nấm mốc phát triển mạnh, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh da liễu, hô hấp, đặc biệt ở người già và trẻ nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện tượng nồm ẩm nhiều có thể kéo dài đến ngày 11/11. Ảnh: Việt Hà.

Thông thường, cuối thu đầu đông là khoảng thời gian dễ chịu nhất ở miền Bắc - nắng vàng, trời hanh và độ ẩm chỉ dưới 50%. Tuy nhiên, năm nay, tiết trời khô ráo ấy vừa chớm đến đã vội đi. Chỉ sau khoảng hai tuần ngắn ngủi, miền Bắc nhanh chóng chìm trong sương mù, mưa nhỏ suốt ngày, không khí ẩm ướt, độ ẩm vượt 80%, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 28 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện tượng nồm ẩm nhiều có thể kéo dài đến ngày 11/11, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và sức khỏe người dân.

Môi trường lý tưởng cho nấm, vi khuẩn phát triển

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Văn Thảo, Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, cho biết thời tiết nồm ẩm khiến độ ẩm trong không khí luôn ở mức cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus, nấm men và nấm mốc phát triển. Điều này không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn làm gia tăng nhiều bệnh lý da liễu như:

Nấm da: Các loại nấm phát triển mạnh trong môi trường ấm và ẩm. Việc mặc quần áo, sử dụng chăn ga, gối, đệm còn ẩm có thể khiến nấm da lan rộng. Bệnh thường gặp ở thân mình (lang ben, nấm chó mèo), nếp kẽ, da đầu, móng, với biểu hiện đặc trưng là các mảng đỏ có viền vảy, ngứa, lan rộng dần.

Các loại nấm phát triển mạnh trong môi trường ấm và ẩm. Ảnh minh họa: Thụy Trang.

Mày đay: Khi nấm mốc, vi khuẩn hoặc virus xâm nhập, hệ miễn dịch phản ứng bằng cách giải phóng histamin. Ở một số người, phản ứng này gây sưng, ngứa, nổi mày đay. Biểu hiện thường là các vết sưng đỏ, không rỉ dịch, xuất hiện ở tay, chân, mặt hoặc toàn thân.

Mụn trứng cá: Mụn trứng cá cũng có thể bùng phát trong thời tiết ẩm ướt. Tuy không gây ngứa, mụn ảnh hưởng thẩm mỹ và khiến người bệnh tự ti.

Bệnh truyền nhiễm gia tăng

Điều dưỡng Đỗ Thị Nhiên, khoa Quốc tế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cũng cảnh báo không khí có độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho virus gây bệnh hô hấp, thủy đậu, sởi, rubella phát triển. Nếu không điều trị kịp thời, virus có thể lan xuống phổi, gây suy hô hấp nhanh.

Bệnh nhân điều trị cúm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: BVCC.

Trong những ngày nồm ẩm, đơn vị thường ghi nhận nhiều bệnh nhân mắc cúm mùa hơn. Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do các chủng virus cúm như A/H1N1, A/H3N2, B và C gây ra. Virus cúm có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp, thông qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc khi tiếp xúc với bề mặt đã nhiễm virus.

Người mắc cúm mùa thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng điển hình như sốt cao trên 38°C, có thể kèm theo gai rét hoặc rét run, đau đầu, đau mỏi cơ, toàn thân mệt mỏi và chán ăn. Bệnh nhân cũng có thể xuất hiện các dấu hiệu hô hấp như ho khan hoặc ho có đờm, đau họng, sổ mũi và nghẹt mũi.

Ở những trường hợp nặng, cúm mùa có thể dẫn đến viêm phổi - phế quản, gây suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan và thậm chí không qua khỏi nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, người dân cũng có nhiều nguy cơ mắc thủy đậu - bệnh do virus Varicella Zoster gây ra. Bệnh lây qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với mụn nước, đồ dùng cá nhân. Thời gian ủ bệnh từ 10-21 ngày. Người bệnh thường sốt nhẹ, mệt mỏi trước khi phát ban. Các nốt đỏ xuất hiện ở mặt, ngực, lưng rồi lan nhanh toàn thân, phát triển thành mụn nước, ngứa và đóng vảy sau 4-7 ngày.

Ghẻ cũng là bệnh dễ gặp trong giai đoạn này, với triệu chứng ban đỏ, mụn nước nhỏ, ngứa nhiều về đêm, thường xuất hiện ở kẽ tay, khuỷu tay, nếp gấp da, bẹn…

Sởi và sốt virus là hai bệnh phổ biến khi giao mùa. Sởi thường xuất hiện trong những ngày ẩm ướt, tuy lành tính nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không điều trị đúng cách. Trong khi đó, sốt virus thường tự khỏi sau 5-7 ngày nhưng dễ lây lan trong cộng đồng.

Ngoài ra, độ ẩm cao còn khiến nhiều bệnh lý khác bùng phát như viêm phổi, hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm da, đau mắt đỏ hoặc tiêu chảy cấp do thực phẩm bảo quản không đúng cách.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo để phòng tránh bệnh trong thời tiết nồm ẩm, người dân nên:

Giữ môi trường sống khô thoáng bằng cách dùng điều hòa, máy hút ẩm, khăn khô lau sàn, duy trì độ ẩm trong nhà khoảng 40-60%.

Hạn chế mở cửa khi ngoài trời có sương mù hoặc mưa nhỏ để tránh không khí ẩm xâm nhập.

Vệ sinh cá nhân thường xuyên, giữ ấm khi ra ngoài, sấy khô quần áo trước khi mặc.

Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, ăn nhiều rau xanh, trái cây, luyện tập thể dục để tăng sức đề kháng.

Người mắc bệnh mạn tính cần tuân thủ điều trị, không tự ý dùng thuốc, và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường.