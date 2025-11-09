Số ca cấp cứu sau ăn bánh mì ở TP.HCM tiếp tục tăng, lên đến 171 người

Tính đến 9/11, ngành y tế TP.HCM đã ghi nhận tổng cộng 171 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại hệ thống tiệm “bánh mì cóc cô Bích”.

Số ca ngộ độc bánh mì tiếp tục tăng. P.T.

Theo báo cáo từ Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP.HCM, trong số này, 65 ca đang được điều trị nội trú tại 8 bệnh viện trên địa bàn, phần lớn các bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì tại chi nhánh 1 trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp); một số ít liên quan đến chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh) cùng hệ thống.

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 100 ca (13 ca điều trị nội trú, 87 ca ngoại trú); Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM có 20 ca (13 ca đang nằm viện, 1 ca điều trị tại ICU); Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 36 ca, trong đó 4 người đang điều trị, một trường hợp cấy máu dương tính với Salmonella.

Ngoài ra, Bệnh viện Bình Dân ghi nhận 1 ca (đã xuất viện); Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình có 1 thai phụ 34 tuần đang được theo dõi nội trú; Bệnh viện Quốc tế Becamex tiếp nhận 6 ca, Trung Mỹ Tây 5 ca và Nhi đồng 2 có 2 ca, tất cả đều đang được điều trị nội trú.

Theo Sở Y tế TP.HCM, các bệnh viện đã được chỉ đạo đảm bảo thu dung, phân loại và xử trí đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm, đồng thời báo cáo nhanh về số ca nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và biến chứng (nếu có) để kịp thời điều phối, thống nhất hướng xử trí. Hiện đa số bệnh nhân tạm ổn, một số ca nặng được theo dõi tích cực.

Trước đó, Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM phối hợp UBND phường Hạnh Thông Tây đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành điều tra vụ việc tại tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn. Khi kiểm tra, cơ sở này đã tạm ngưng hoạt động, các nguyên liệu và thực phẩm tại chỗ được niêm phong, lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định.

Đoàn điều tra cũng thu thập thông tin từ các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thực hiện theo Quyết định 39/2006/QĐ-BYT về quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm. Cơ quan chức năng cho biết sẽ mở rộng điều tra nếu cần để xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.

Đồng thời, Sở An toàn Thực phẩm đã báo cáo vụ việc lên Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) để phối hợp xử lý. Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tình hình nếu có diễn biến bất thường.