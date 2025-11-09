Nam thanh niên xem nhẹ vết chó cắn, hậu quả khiến ai cũng xót xa

Vì nghĩ không sao sau khi bị chó cắn, nam thanh niên ở Đồng Nai không đi tiêm phòng. Vài tuần sau, sức khỏe anh suy kiệt, co giật, nấc cụt, sợ nước, sợ tiếng ồn.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Đồng Nai đã có 6 ca không qua khỏi do bệnh dại. Ảnh minh họa: The Economic Times.

Theo kết quả điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai, trường hợp không qua khỏi thứ 6 do bệnh dại trên địa bàn trong năm 2025 là anh A.V., 23 tuổi (quê tỉnh Quảng Ngãi, hiện tạm trú tại phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa).

Anh V. làm việc tại một cơ sở sản xuất nước đá tư nhân trên địa bàn phường Tam Hiệp. Khoảng 3 tuần trước khi không qua khỏi, trong lúc đi giao nước đá cho một xưởng nuôi vịt ở khu phố 34, phường Long Bình, anh bị một con chó lạ nặng khoảng 20-25 kg, không rõ chủ, bất ngờ xông đến cắn vào bàn tay phải rồi bỏ chạy.

Vết thương chảy máu nhiều, nhưng anh V. chỉ tự sơ cứu tại nhà, rửa bằng nước, dùng cồn và băng y tế để băng lại. Dù được chủ cơ sở và đồng nghiệp động viên, hỗ trợ kinh phí để đi tiêm vaccine phòng dại, anh vẫn chủ quan và không đến cơ sở y tế.

Khoảng 20 ngày sau, anh bắt đầu có dấu hiệu đau nhức bàn tay phải, đau buốt lan lên cánh tay, kèm nấc cụt, nói không tròn câu và co giật nhẹ. Các triệu chứng nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn, V. không thể uống nước, sợ tiếng ồn, tăng tiết nước bọt nhiều.

Gia đình và đồng nghiệp đã đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu, nhưng V. lên cơn dại và không qua khỏi.

Trong tuần 45, CDC Đồng Nai ghi nhận 2 ổ dịch dại mới trên chó tại xã Xuân Đông và xã Đăk Ơ. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xuất hiện 71 ổ dịch dại trên chó, mèo tại 36/95 xã, phường, tăng 44 ổ dịch so với cùng kỳ năm 2024.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Đồng Nai đã có 6 ca không qua khỏi do bệnh dại, tăng 1 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này cho thấy tình hình bệnh dại tại địa phương đang diễn biến rất phức tạp và có xu hướng gia tăng.

CDC Đồng Nai nhận định nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chó thả rông, không rọ mõm, chưa được tiêm phòng đầy đủ, cùng với sự chủ quan của người dân khi bị chó, mèo cắn hoặc cào. Nhiều người vẫn tin rằng nếu "rửa sạch vết thương là sẽ khỏi" hoặc "chó nhà không bị dại", dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Trước tình hình này, CDC tỉnh Đồng Nai đã đề nghị UBND phường Long Bình khẩn trương thông báo cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là khu vực gần Nghĩa trang Biên Hòa - nơi anh V. bị chó cắn - về nguy cơ bệnh dại.

Người dân được khuyến cáo nếu bị chó hoặc mèo cắn, cào, hoặc tiếp xúc với con vật nghi dại, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vaccine phòng bệnh dại kịp thời.

Ngoài ra, các địa phương cần đẩy mạnh tiêm vaccine dại cho đàn chó, mèo, tổ chức tuyên truyền rộng rãi về mức độ nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng ngừa, yêu cầu các hộ gia đình ký cam kết không thả rông, rọ mõm chó khi ra đường và tiêm phòng định kỳ cho vật nuôi.