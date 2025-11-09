Loại virus đang lan 'vượt ngoài tầm kiểm soát', không có thuốc đặc trị

Bệnh tay chân miệng (HFMD) đang bùng phát mạnh "vượt ngoài tầm kiểm soát" ở một số vùng tại Mỹ, có nơi số ca bệnh tăng gấp 4-5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Người bệnh tay chân miệng thường bị phát ban, thường ở tay và chân, cũng như loét hoặc phồng rộp trong miệng. Ảnh: Rock Clinic.

Theo HuffPost, nhiều tiểu bang tại Mỹ bao gồm Maryland, Virginia, Tennessee và Wisconsin đã báo cáo các đợt bùng phát bệnh tay chân miệng đang lây lan nhanh.

"Năm nay, các ca bệnh dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát", tiến sĩ Allison Agwu, Giáo sư về bệnh truyền nhiễm ở người lớn và trẻ em tại Trường Y khoa Đại học Johns Hopkins ở Baltimore, cho biết. "Ví dụ, tại tiểu bang Maryland của Agwu, số ca bệnh gấp 4-5 lần so với cùng kỳ năm ngoái".

Tiến sĩ Matthew Thomas, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Bệnh viện Nhi đồng Golisano, Đại học Tây Virginia, cho biết các đợt bùng phát thường diễn ra theo chu kỳ. Với số ca nhiễm cao hơn bình thường, điều quan trọng là phải biết các dấu hiệu của virus và phải làm gì khi bị bệnh.

Triệu chứng điển hình

Tiến sĩ Jennifer Duchon, Phó giáo sư khoa Bệnh truyền nhiễm nhi khoa và y học trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Mount Sinai ở New York, giải thích tay chân miệng là loại virus thuộc họ enterovirus.

"Enterovirus có thể biểu hiện với nhiều triệu chứng khác nhau. Trong trường hợp tay chân miệng, người bệnh có thể có các triệu chứng giống cảm lạnh thông thường", tiến sĩ Thomas cho biết. "Nhưng sau đó, một đặc điểm chung là chúng sẽ bị phát ban, thường ở tay và chân, cũng như loét hoặc phồng rộp trong miệng".

Theo tiến sĩ Duchon, các mụn nước trong miệng thường nằm ở phía sau cổ họng và thường rất đau đớn. Trên tay và chân, phát ban có thể xuất hiện dưới dạng những nốt đỏ nhỏ. "Những nốt này xuất hiện vài ngày sau khi hết sốt", tiến sĩ Agwu cũng lưu ý.

Đôi khi tay người bệnh sẽ bắt đầu bong tróc khi phát ban bắt đầu biến mất, chân họ cũng bắt đầu bong tróc sau khi phát ban biến mất. Trong những trường hợp nghiêm trọng, móng tay có thể bị bong ra.

Cách tay chân miệng lây lan

Bệnh tay chân miệng rất dễ lây lan. Theo tiến sĩ Thomas, virus lây lan qua các giọt hô hấp bắn ra ngoài không khí khi ai đó ho hoặc hắt hơi. Nó cũng lây lan qua dịch từ các mụn nước hoặc qua các bề mặt bị nhiễm bệnh. Vì vậy, nếu một đứa trẻ bị nhiễm virus chảy nước dãi vào đồ chơi ở nhà trẻ, đứa trẻ khác có thể bị bệnh từ những đồ chơi đó.

"Vi khuẩn cũng lây lan qua phân, vì vậy, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh chưa biết đi vệ sinh, việc thay tã thường gây nguy hiểm cho chính mình. Đối với cha mẹ hoặc người chăm sóc thay tã bẩn, việc vệ sinh tay sạch sẽ đặc biệt quan trọng", Thomas nói.

Hầu hết người bệnh đều hồi phục dễ dàng tại nhà

Mặc dù loại virus này có thể rất khủng khiếp và thường gây đau đớn, hầu hết người bệnh đều hồi phục tại nhà với sự hỗ trợ giảm triệu chứng như thuốc hạ sốt.

Tiến sĩ Agwu cho biết không có loại thuốc đặc trị nào cho bệnh tay chân miệng, và vì đây là bệnh do virus, không có loại kháng sinh nào có thể chữa khỏi bệnh. Người bệnh nên cách ly với người khác để tránh lây nhiễm virus, đồng thời cũng cần uống đủ nước và ăn đủ chất dinh dưỡng.

Virus thường kéo dài khoảng một tuần với hầu hết người bệnh. Tiến sĩ Thomas cảnh báo nếu bạn gặp các triệu chứng nghiêm trọng hơn, chẳng hạn bị nhiều vết loét trong miệng, có thể mất tới 10-14 ngày để khỏi hoàn toàn. "Một số người cần được chăm sóc đặc biệt. Nếu không thể bù nước, hoặc không thể giữ đủ nước cho con bạn khi bị ốm, bạn nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Điều tương tự cũng đúng nếu người bị ốm không thể ăn đủ", Thomas lưu ý.

Tiến sĩ Duchon nói thêm: "Nếu đã bị tay chân miệng và sau đó, hoặc gần cuối thời gian bị bệnh, bạn cảm thấy rất mệt mỏi hoặc khó thở, đó là những dấu hiệu rất nghiêm trọng cần lưu ý, có thể cho thấy tim đã bị ảnh hưởng. Đây là một biến chứng rất hiếm gặp nhưng nghiêm trọng".