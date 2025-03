4 loại nước uống tàn phá gan số một

Đồ uống có ga, nhiều đường, nước tăng lực là những loại thức uống quen thuộc hàng ngày nhưng tiêu thụ thường xuyên có thể gây hại cho gan, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả rượu bia.

Nhiều loại nước quen thuộc hàng ngày cũng có thể gây hại cho gan. Ảnh: Healthline.

Gan là một trong những cơ quan làm việc chăm chỉ nhất của cơ thể, lọc độc tố, chất béo chuyển hóa và hỗ trợ tiêu hóa. Mọi thứ bạn hấp thụ qua đường tiêu hóa đều được xử lý và lọc qua gan.

Tuy nhiên, thường xuyên tiêu thụ một số đồ uống hàng ngày có thể cản trở chức năng của gan, lâu dần dẫn đến tổn thương cơ quan này, đặc biệt là bằng cách thúc đẩy tích tụ chất béo, viêm hoặc thậm chí là bệnh gan.

Dưới đây là 5 đồ uống được tiêu thụ nhiều nhưng có thể gây hại bất ngờ cho gan, bao gồm cả rượu bia.

Đồ uống có cồn

Theo Eat This, Not That, mọi người đều hiểu uống nhiều rượu có thể gây ra bệnh xơ gan do rượu. Điều này là do uống rượu khiến mô gan khỏe mạnh bị thay thế bằng mô sẹo, dẫn đến nhiều vấn đề về gan, tăng nguy cơ phải ghép gan.

Người uống rượu trải qua nhiều giai đoạn tiền thân của tổn thương gan. Các giai đoạn chính là tích tụ mỡ bên trong tế bào gan (gọi là gan nhiễm mỡ) và tình trạng viêm cấp tính (gọi là viêm gan do rượu) dẫn đến chết tế bào gan và sẹo. Xơ gan là giai đoạn cuối cực kỳ nguy hiểm của bệnh gan nhiễm mỡ.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ định nghĩa uống nhiều rượu là 15 ly trở lên mỗi tuần đối với nam giới và 8 ly trở lên mỗi tuần đối với phụ nữ. Một ly được quy ước là 1 chai bia 350 ml, 1 ly rượu vang 150 ml hoặc 1 ly rượu mạnh 45 ml.

Nước ngọt có ga

Theo India Times, đồ uống có ga là một trong những nguồn gây tổn thương gan phổ biến nhất cho những người không có yếu tố nguy cơ mắc bệnh gan.

Theo nghiên cứu được công bố trên Journal of Gastroenterology and Hepatology của Canada, uống nước ngọt và đồ uống có ga thường xuyên có thể tăng nguy cơ tích tụ chất béo ở gan. Điều này gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), tình trạng chất béo tích tụ ở gan, làm suy yếu chức năng của nó và tăng viêm.

Ngoài ra, hàm lượng đường cao và các chất phụ gia nhân tạo trong đồ uống có ga gây áp lực lên gan, dẫn đến tích lũy chất béo, có thể phát triển thành biến chứng gan nghiêm trọng theo thời gian.

Đồ uống nhiều đường

Đồ uống nhiều đường như trà có hương vị, thức uống từ trái cây, thậm chí cả nước ép đóng chai thường chứa một lượng đường bổ sung đáng báo động. Những loại đường này, đặc biệt là ở dạng lỏng, nhanh chóng được hấp thụ và có thể làm quá tải gan.

Khi đường được chuyển hóa, nó biến thành chất béo, có thể tích tụ trong gan và dẫn đến NAFLD, tương tự tác hại của đồ uống có ga. Theo thời gian, gan dễ bị viêm, và trong trường hợp nghiêm trọng phát triển xơ hóa hoặc xơ gan.

Tiêu thụ đồ uống có ga, chứa nhiều đường có thể khiến đường, chất béo tích tụ trong gan, lâu ngày dẫn đến viêm gan và các vấn đề nguy hiểm. Ảnh: Scrippshealth.

Nước tăng lực

Nhiều người uống nước tăng lực khi cần giảm mệt mỏi, tăng cường năng lượng nhanh, nhưng chúng có hại hơn là có lợi. Theo nghiên cứu của Viện Y học Quốc gia Mỹ, chấn thương gan cấp tính được chứng minh có liên quan đến việc uống nước tăng lực quá mức.

Gan phải làm việc chăm chỉ hơn để phá vỡ các thành phần như liều lượng cao của taurine, caffeine và các chất kích thích khác trong đồ uống này. Tiêu thụ quá mức nước tăng lực có thể gây suy gan, thậm chí trong một số trường hợp cần ghép gan.

Trà sữa

Với thành phần chính gồm trà, sữa, đường và các phụ gia như bột béo, hương liệu nhân tạo, chất bảo quản cùng topping như trân châu, trà sữa dù ngon miệng nhưng là "gánh nặng" cho sức khỏe.

Điểm đáng lo ngại nhất là hàm lượng đường cao, thường dưới dạng siro chứa fructose. Theo nghiên cứu trên tạp chí Nutrition Journal, tiêu thụ đồ uống có đường như trà sữa làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) - tình trạng chất béo tích tụ trong gan, có thể dẫn đến viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan.

Khi uống trà sữa thường xuyên, gan phải hoạt động hết công suất để lọc bỏ chất độc, dẫn đến quá tải và suy giảm chức năng. Vì vậy, để bảo vệ gan, hãy hạn chế trà sữa và ưu tiên các lựa chọn lành mạnh hơn.