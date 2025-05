4 lý do nên sử dụng kem dưỡng ẩm hàng ngày

Lỗ chân lông trên khuôn mặt tiết ra bã nhờn, một chất nhờn tự nhiên để bảo vệ hàng rào tự nhiên của da.

Tuy nhiên, với nhiệt độ thay đổi, mồ hôi và ô nhiễm trong không khí, nhu cầu cấp nước của da cao hơn mức cơ thể tự nhiên sản xuất, đây là lúc kem dưỡng ẩm phát huy tác dụng.

Vì sao nên sử dụng kem dưỡng ẩm hàng ngày?

Cấp nước và làm mát da: Giống như tắm nước lạnh vào cuối ngày nóng nực, dưỡng ẩm cho da, đặc biệt là da mặt, mang lại hiệu ứng làm mát và cấp nước giúp giảm mọi kích ứng có thể xảy ra và giảm vi khuẩn trên bề mặt da.

Giảm nguy cơ mắc các vấn đề về da: Khi da không tự nhiên tạo đủ độ ẩm trên bề mặt, da có thể bị khô trong khi lượng bã nhờn dư thừa khiến da nhờn. Sử dụng kem dưỡng ẩm cho mặt hàng ngày có thể giúp cân bằng nhu cầu hydrat hóa của da để bảo vệ da khỏi bị kích ứng.

Giảm các dấu hiệu lão hóa: Kem dưỡng ẩm chứa nhiều thành phần có tác dụng cấp nước cho da và giúp da trông căng mọng và khỏe mạnh. Chính vì có chứa các thành phần cấp nước này nên có thể giúp làm chậm các dấu hiệu của nếp nhăn và vết chân chim, đồng thời duy trì độ ẩm cho hàng rào bảo vệ da.

Giảm mụn: Một số loại kem dưỡng ẩm được bào chế theo nhu cầu của làn da mà bạn muốn điều trị. Những người có làn da dầu thường tránh dùng kem dưỡng ẩm, nhưng có một số công thức nhất định có chứa các thành phần giúp chống lại tình trạng nhờn gây ra mụn như niacinamide và salicylic giúp điều trị da đồng thời dưỡng ẩm cho da.

Cách sử dụng kem dưỡng ẩm

Nói chung, hầu hết quy trình chăm sóc da đều bắt đầu bằng sữa rửa mặt để rửa sạch bụi bẩn, cặn bẩn hoặc dầu thừa tích tụ trên mặt và cơ thể.

Tiếp theo, bạn sẽ sử dụng nước hoa hồng để bổ sung dưỡng chất cho da, sau đó là thoa kem dưỡng ẩm.

Việc thoa kem dưỡng ẩm rất đơn giản. Đối với da mặt, bạn có thể lấy kem dưỡng ẩm cho da mặt bằng tay sạch và nhẹ nhàng thoa lên mặt theo chuyển động tròn (nên thoa cả phần cổ). Massage kem dưỡng ẩm vào da theo chuyển động tròn giúp sản phẩm thẩm thấu vào da và cung cấp độ ẩm tốt hơn cho da.

Cách chọn kem dưỡng ẩm hàng ngày phù hợp

Loại kem dưỡng ẩm bạn cần sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại da:

Biết được loại da của mình là bước đầu tiên để tìm được loại kem dưỡng ẩm phù hợp. Ví dụ, da dầu nên sử dụng kem dưỡng ẩm chứa thành phần dịu nhẹ hơn. Những sản phẩm này sẽ không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Nếu bạn có làn da khô, có thể sử dụng kem dưỡng ẩm có chứa chất làm mềm da hoặc ceramide vì chúng có đặc tính làm đặc và bổ sung độ ẩm đã mất. Sử dụng kem dưỡng ẩm có chứa thành phần như lô hội, axit lactic, axit hyaluronic… sẽ phù hợp với da nhạy cảm.

Axit hyaluronic được cơ thể sản xuất tự nhiên và là thành phần quan trọng của da. Chức năng chính của nó là liên kết nước, giữ cho các mô được bôi trơn và ẩm tốt. Lô hội có hàm lượng nước rất cao và có thể dưỡng ẩm da khô.

Ngoài ra, cách tốt nhất để xác định loại kem dưỡng ẩm là nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu trước khi sử dụng. Bác sĩ sẽ cho bạn biết làn da của bạn cần gì và sản phẩm kem dưỡng ẩm cần chứa những thành phần nào.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.